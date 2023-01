Das war das Jahr 2022 in den Gemeinden im Kreis

Bürgermeisterwahlen, Fridolins letzte Ruhestätte und ein meterhoher Kran: Im vergangenen Jahr ist in Sigmaringendorf, Inzigkofen, Krauchenwies, Bingen und im Badischen so einiges passiert. Ein Rückblick auf Geschichten aus zwölf Monaten.

Autohaus beibt bestehen

Sigfried Ruprecht übergibt das Unternehmen an seinen Sohn Cornelius. (Foto: Mandy Hornstein)

Das Autohaus Ruprecht hat zusammen mit dem Stuttgarter Insolvenzverwalter Sebastian Krapohl nach seiner Insolvenzanmeldung Ende Dezember 2021 eine Lösung für das Problem gefunden: Der bisherige Geschäftsführer Sigfried Ruprecht übergibt das 1984 gegründete Unternehmen an seinen Sohn Cornelius Ruprecht. Der 27-Jährige gründete dafür eine neue stabile GmbH und konnte damit das Inventar sowie die Warenbestände aus der insolventen Firma herauskaufen.

Die Gebäude, in denen die Autohäuser eingemietet sind, sind in Privatbesitz, da bereits vor einigen Jahren eine Betriebsaufspaltung vorgenommen wurde. „Es war früher immer klar, dass ich das Unternehmen irgendwann einmal übernehmen möchte“, sagt der neue Geschäftsführer. Mithilfe des neuen Investors bleiben der Geschäftsbetrieb am Standort Krauchenwies und die Arbeitsplätze von etwa 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erhalten. Hintergrund, warum es überhaupt zum Insolvenzantrag gekommen war, waren Lieferengpässe bei Neufahrzeugen.

Brückenkunst in Sigmaringendorf

Die neue Brücke in Sigmaringendorf wird aufgebaut. (Foto: Anne Laaß)

Ein „roter Riese“ hat in diesem Jahr viele Schaulustige angelockt und Sigmaringendorf teils zu einem Ausflugsziel gemacht. Der rote Raupenkran war mit seinen etwa 72 Metern nicht zu übersehen und ein wichtiger Teil für die Arbeiten an der Eisenbahnbrücke. Neun Tage lang sind die zuständigen Firmen damit betraut, das Projekt der Deutschen Bahn abzuschließen.

Lars Titze ist Projektleiter bei der Deutschen Bahn und betreut die Arbeiten in Sigmaringendorf. Im Gespräch mit der SZ erklärt er, wie es überhaupt zu dieser Erneuerung kam: „Die alte Brücke hat ihre Restnutzungsdauer erreicht“, so Titze. Bei einer der regelmäßigen Überprüfungen sei klar gewesen, dass es eine neue Brücke braucht, um den Eisenbahnverkehr aufrecht zu erhalten. Mit etwa sechs Millionen Euro Bau- und Planungskosten ist die Brückenerneuerung in Sigmaringendorf schon fast ein Großprojekt.

Die alte 65 Tonnen schwere und etwa 30 Meter lange Brücke ist ein Sonderfall. Laut dem Projektleiter ist sie als Museumsbrücke verkauft worden. Der Raupenkran hob die alte Zweifeldbrücke aus, nachdem die Schweißarbeiten abgeschlossen waren und dann wurde sie in Richtung Riedlingen abtransportiert. Dort plant Günter Eberhardt seinen Traum zu verwirklichen und ein Brückenmuseum zu eröffnen, was aber noch nicht spruchreif ist.

Firma Holzhauer unter neuer Führung

Das neue Team der Firma Holzhauer: Seit einiger Zeit regelt Steffen Osswald die Geschäfte des Automobilzulieferers. (Foto: Holzhauer)

Der Automobilzulieferer Holzhauer aus Sigmaringendorf geht mit einem neuen Chef in die Zukunft: Steffen Osswald kommt vom Elektrowerkzeughersteller Metabo und hat die alleinige Geschäftsführung übernommen. Firmengründer Anton Holzhauer wird dem Unternehmen künftig beratend zur Seite stehen. Seine fünf Söhne, die Gesellschafter des Unternehmens sind, bekleiden Führungspositionen. Die 1973 gegründete Firma befindet sich zu 100 Prozent in Familienbesitz.

Dass ein externer Manager nun die Gesamtverantwortung trägt, hängt mit den aktuellen Veränderungsprozessen zusammen. Der technologische Wandel in der Automobilindustrie und die zunehmenden Forderungen der Kunden nach globaler Präsenz, haben die Gesellschafter veranlasst, gezielt nach einem kaufmännischen Geschäftsführer mit internationaler Erfahrung im industriellen Umfeld zu suchen. Etwa 60 Prozent von Holzhauers Produkten hängen direkt mit dem Verbrennungsmotor zusammen. Da die Stückzahlen in den kommenden Jahren nach unten gehen werden, erschließt der Zulieferer mit seinen Kunden gerade neue Produkte. Der 56-jährige Osswald hat keinen Kaltstart hinter sich: Im vergangenen Oktober stieg er in die Firma ein und arbeitete drei Tage pro Woche in beratender Funktion.

Familie verliert Haus bei Brand

In Bingen verliert eine Familie durch den Brand ihr Haus. (Foto: Sabine Rösch)

Die vierköpfige Familie, die in Bingen in der Goethestraße ihr Haus verloren hat, kommt bei Verwandten in der Gemeinde unter. Die Mutter hatte den Brand im Kinderzimmer bemerkt, verständigte dann die Polizei und rettete sich zusammen mit ihrer Tochter ins Freie. Der Binger Feuerwehrkommandant Artur Löffler berichtet von einem schwierigen Einsatz. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr stand beinahe das komplette Obergeschoss in Brand.

Mit über fünf Strahlrohren versuchten die Feuerwehren von außen mit einer großen Wassermenge der Flammen Herr zu werden. Knapp drei Stunden dauerten die Löscharbeiten, an denen 81 Feuerwehrkräfte beteiligt waren. Zwischenzeitlich ist die Polizei sich ziemlich sicher, dass ein defektes Handyladekabel den Brand ausgelöst hatte. Den Schaden am Gebäude gibt sie mit 400.000 Euro an. Einsatzleiter Löffler geht davon aus, dass das Obergeschoss des Fertighauses komplett abgerissen und das Erdgeschoss bis auf das Gerippe in Holzständerbauweise entkernt werden muss.

Fridolins letzte Ruhestätte

Anfang des Jahres sind die letzten Überbleibsel des „Fridolin“ abgerissen worden. (Foto: Privat)

Einst voller Leben und mit unzähligen Festen, bleibt außer den Fotos und den Erinnerungen in den Köpfen der Menschen nicht mehr viel vom Laucherthaler Fridolin übrig. Inzwischen hat die Firma Zollern auch das ältere Wohn- und Wirtschaftsgebäude abgerissen. Eine Sanierung oder Modernisierung hätte sich aufgrund der hohen Kosten nicht mehr gelohnt.

Das „Gasthaus zum Fridolin“ wurde im Jahr 1897 als zweite Gaststätte im Laucherthal von den heutigen Zollern Werken gebaut und am 1. Januar 1898 eröffnet. 1928 wurde schließlich durch einen Anbau der Saal der Gaststätte erweitert. „In der Folge blieb das Haus das, was es von Anfang an war, nämlich der kulturelle Mittelpunkt des Ortsteiles Laucherthal“, schreibt Claus Müller in seinen Recherchen. So seien nicht nur Bürger- und Vereinsversammlungen, Gemeinderatssitzungen oder kulturelle Veranstaltungen abgehalten oder gefeiert worden. Die Gaststätte wurde sogar eine Zeitlang als Notkirche genutzt. Insgesamt gab es laut Recherchen von Müller elf Pächter.

Entscheidung gegen Heizkraftwerk

Die Firma Best Wood Schneider aus Eberhardzell wird in Meßkirch kein Heißkraftwerk bauen. (Foto: Sebastian Korinth)

Die Entscheidung ist gefallen. Es wird kein Industrieheizkraftwerk (IHKW) im Industriepark Nördlicher Bodensee in Meßkirch geben. Der Gemeinderat Meßkirch hat darüber abgestimmt, ob weitere Verhandlungen zu dem Kraftwerk geführt werden sollen oder nicht. Klar war schon vor der Abstimmung im Gemeinderat, dass sich die übrigen Gemeinden aus dem Zweckverband der Entscheidung des Meßkircher Gemeinderats anschließen würden.

Im Zweckverband sitzen Vertreter aus Wald, Inzigkofen, Leibertingen, Meßkirch und Sauldorf und halten jeweils 20 Prozent der Anteile. Mit 13 Stimmen gegen weitere Verhandlungen aus der CDU- und der Grünen-Fraktion und fünf dafür von den Freien Wählern und der SPD ist das Ende des Projekts besiegelt. Die Firma Best Wood Schneider aus Eberhardzell bei Biberach wollte gemeinsam mit Korn Recycling und der Bausch GmbH in dem Industriepark ein IHKW bauen, um den hohen Energiebedarf bei der Herstellung von Dämmmaterial aus Holzfasern zu decken. 90 Millionen Euro hätte das Kraftwerk gekostet. In einem solchen IHKW würden Ersatzbrennstoffe verbrannt. Eine Bürgerinitiative hatte eine Petition gegen das Kraftwerk gestartet, die von mehr als 3200 Menschen unterzeichnet wurde.

Krauchenwieser Damm ist fertig

Der Damm steht mittlerweile. (Foto: Michael Hescheler)

Der Hochwasserdamm in Krauchenwies wurde in diesem Jahr fertiggestellt. Der Damm wurde gebaut, um die bestehenden Gewerbebetriebe vor Hochwasser zu schützen und Erweiterungen zu ermöglichen, denn in den vergangenen Monaten ist der Andelsbach häufiger über die Ufer getreten. Für die Zukunft prognostiziert die Hochwassergefahrenkarte des Landes entlang des Andelsbachs regelmäßig wiederkehrende Überflutungen. Vor diesem Hintergrund hat die Gemeinde ein Konzept für den umfänglichen Schutz des Gebiets erstellt. Pro Sekunde lässt die Anlage im Hochwasserfall knapp zwölf Kubikmeter Wasser durch. Die Baukosten lagen bei rund fünf Millionen Euro. Die Kosten teilen sich das Land und die Gemeinde: Der Zuschuss beträgt rund drei Millionen Euro, aus der Gemeindekasse bezahlt Krauchenwies knapp zwei Millionen Euro.

Ein Kreisel für Krauchenwies

Ein Blick auf den geplanten Busbahnhof in Krauchenwies. (Foto: Illustration: Planquadrat Architektur)

In Krauchenwies soll an der abknickenden Vorfahrtstraße der Bundesstraße 311 am Backhaus Mahl ein neuer Kreisverkehr mit einem Durchmesser von 32 Metern entstehen sowie ein Zentraler Busbahnhof direkt daneben. Laut einer Verkehrsmessung von 2019 wurden innerhalb von 24 Stunden insgesamt 18.000 Fahrzeuge an dieser Stelle gezählt, darunter ein Schwerlastverkehrsanteil von 16,9 Prozent, sagte Bürgermeister Jochen Spieß.

Zudem stelle die Gemeinde inzwischen vor allem mit der Regiobuslinie 500 eine Anlaufstation von etwa 100 Bussen täglich dar. Die Kosten für das Projekt werden zu zwei Dritteln vom Bund und zu einem Drittel vom Land getragen werden, da es sich um Bundes- und Landstraßen handle, so Spieß. Der geplante Zentrale Omnibusbahnhof (ZOB) soll auf der Fläche direkt neben dem Kreisverkehr entstehen, der bisher als Parkplatz gegenüber dem Backhaus Mahl und der Apotheke dient. Oberhalb des ZOB entstehen etwa 36 Parkplätze für Autos.

Erste Naturparkschule im Kreis

Im Kreis Sigmaringen ist mit der Grundschule Inzigkofen die erste Naturparkschule ausgezeichnet worden. (Foto: Grundschule Inzigkofen)

Die Inzigkofer Grundschule ist offiziell die erste Naturparkschule im Naturpark Obere Donau. Bei dem Konzept sollen den Schülern die Themen Nachhaltigkeit und Natur näher gebracht werden. Dafür gibt es acht Module für die unterschiedlichen Klassenstufen. Pro Schuljahr und Klassenstufe sollen jeweils zwei Module mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten absolviert werden. So könne beispielsweise in der eigenen Mosterei Apfelsaft hergestellt werden.

Beim Backhaus kann Brot gebacken werden, die Kinder können einen Hühnerhof oder eine Milchviehwirtschaft besuchen sowie im Kräutergarten beim alten Inzigkofer Kloster Heilkräuter entdecken. In Kooperation mit weiteren Partnern können zusammen mit den Kindern Themen zu Natur und Landschaft, Land- und Forstwirtschaft, aber auch Kulturelles aufgegriffen werden, damit ein regionaler Bezug zum Bildungsplan entstehe.

Neuer Leiter bei Inzigkofer VHS

Wolfgang Plüer (links) übernimmt das Amt von Bernd Eck. (Foto: Steffen Bregenzer)

Das neue Jahr bot nicht nur ein aktuelles Programm der Volkshochschule (VHS) Inzigkofen, sondern auch einen Abschied und ein Willkommen. Bernd Eck, der seit 30 Jahren die Leitung innehatte, wird in den Ruhestand gehen - zumindest teilweise. Sein Nachfolger: Sebastian Plüer. Er leitete die VHS Calw zehn Jahre lang, bis 2021, ist aber bereits seit 2004 hauptberuflich im Volkshochschulbereich tätig. Damals war er Fachbereichsleiter in Tübingen.

Seine ersten Vorträge als Dozent hielt er im Raum Bonn, wo er ursprünglich beheimatet war. Mit Blick auf die vergangenen 30 Jahre und auf die Frage, welche Höhepunkte Eck im Kopf geblieben sind, lächelt er. Jedes Jahr habe aus Höhepunkten bestanden, sagt er. Allerdings habe er die Abschlusskonzerte in besonderer Erinnerung. Die musikalischen Veranstaltungen weiter auszubauen, gehörte zu den Dingen, die Eck in seiner Zeit an der VHS umsetzte. Begonnen hat er 1988 als pädagogischer Mitarbeiter und in eine ähnliche Richtung wird er bald erneut gehen. Er bleibt der VHS erhalten - als Kursleiter.

Pfullendorfer wählen Gerster

Thomas Kugler (links) wird bald nicht mehr Bürgermeister in Pfullendorf sein, sein Nachfolger wird Ralph Gerster (rechts). (Foto: Anthia Schmitt)

Die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Pfullendorf und der Ortsteile haben ihren neuen Bürgermeister gewählt. Ralph Gerster, seit 2010 Bürgermeister in der Nachbargemeinde Herdwangen-Schönach und seit 2014 Mitglied der CDU-Fraktion im Sigmaringer Kreistag, entschied die Wahl im ersten Wahlgang für sich. Der 51-Jährige erhielt 2669 oder 77,07 Prozent der abgegebenen Stimmen. Seine Mitbewerber Patricia Habib Celedón aus Pfullendorf, Markus Bezikofer aus Königseggwald und der Dauerkandidat Samuel Speitelsbach aus Ravenstein ließ er weit hinter sich.

Erwartungsgemäß fiel die Wahlbeteiligung schwach aus. Von 10.251 wahlberechtigten Bürgern gaben nur 3463 oder 34,28 Prozent eine gültige Stimme ab. „Eine Armutszeugnis für das Demokratieverständnis“, kommentierte bisherig Amtsinhaber Thomas Kugler die Wahlbeteiligung. Er war es auch, der vor dir Zuschauer trat und als Vorsitzender des Wahlausschusses das Ergebnis bekanntgab. Kugler, der am 14. Januar in den Ruhestand verabschiedet wird, gratulierte seinem Nachfolger zu dem eindeutigen Ergebnis.

Sauldorfs neuer Bürgermeister

Severin Rommeler wird demnächst in Sauldorf Rathauschef. (Foto: Privat)

Die Einwohner der Gemeinde Sauldorf haben Ende Dezember einen neuen Bürgermeister gewählt: Der 26-jährige Severein Rommeler holte im zweiten Wahlgang 53,9 Prozent der Stimmen und tritt damit die Nachfolge von Amtsinhaber Wolfgang Sigrist an. Rommelers Mitbewerber Christian Walter kam auf 45,7 Prozent der Stimmen, die Wahlbeteiligung betrug 63,4 Prozent. Beim ersten Wahlgang im Dezember hatte Rommeler 38,7 Prozent der Stimmen erreicht.

Weil er damit nicht die absolute Mehrheit erzielte, wurde ein zweiter Wahlgang nötig. Rommeler lebt seit gut zwei Jahren mit seiner Verlobten in Sauldorf. Der gelernte Zimmerer, Konfliktmoderator und Mediator absolvierte ein Studium der Politik, Philosophie und Wirtschaftswissenschaften. Seit Oktober nimmt er an einem Traineeprogramm für den gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienst teil und absolviert eine Weiterbildung an der Kehler Akademie.