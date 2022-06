Optigrün ernennt neuen Prokuristen

Das Gögginger Dachbegrünungsunternehmen Optigrün ernennt einen neuen Prokuristen. Das wachsende Unternehmen erweitert den bisherigen Führungskreis um den Kaufmännischen Leiter Alexander Eßer und verleiht ihm in diesem Zuge Prokura, heißt es in einer Pressemeldung.

Der 50-jährige Diplom-Betriebswirt Alexander Eßer verstärkt seit März 2021 die Führungsriege bei Optigrün als Leiter für Unternehmensentwicklung und Controlling und konnte in dieser Zeit wichtige Eindrücke zur Struktur und der Organisation des Unternehmens sammeln.

Bei einer immer größer werdenden Mannschaft und immer höheren Anforderungen an das Unternehmen müssen Aufgaben umverteilt werden. Uwe Harzmann

Mit der Ernennung zum Kaufmännischen Leiter mit Prokura setzt er seine bisherige berufliche Laufbahn fort. Alexander Eßer verfügt über umfangreiche Erfahrung in diesem Bereich. So hat er bereits zuvor 28 Jahre lang erfolgreich die Geschicke eines großen, regionalen Industrieunternehmens ebenfalls als Kaufmännischer Leiter/Prokurist im Management gelenkt. Auch in dieser Position war er verantwortlich für die Bereiche Einkauf, Vertrieb und Controlling.

Tätig auf tausenden Dächern

Bei Optigrün unterstützt und vertritt er nach gründlicher Einarbeitung ab sofort den Vorstand Uwe Harzmann. „Bei einer immer größer werdenden Mannschaft und immer höheren Anforderungen an das Unternehmen müssen Aufgaben umverteilt werden,“ so Uwe Harzmann, der sich freut, mit Alexander Eßer neben den langjährigen Prokuristen Sebastian Krümmel und Otto Reiser einen weiteren Macher gewonnen zu haben.

Die Optigrün international AG ist der marktführende Systemanbieter für Dach- und Bauwerksbegrünung in Europa. Zusammen mit seinen rund 125 Partnerunternehmen im Optigrün-Verbund sowie weiteren Kunden aus dem Garten- und Landschaftsbau und dem Fachhandel begrünt das Unternehmen jährlich insgesamt über 8500 Dächer weltweit.

Das inhabergeführte Familienunternehmen kann auf 50 Jahre Erfahrung zurückblicken. Im Jahr 2021 erzielte Optigrün einen Umsatz von über 80 Millionen Euro. Europaweit beschäftigt das Unternehmen rund 130 Mitarbeitende, an seiner Spitze steht Uwe Harzmann.