Dach einer Scheune stürzt in Krauchenwies ein

Ohne Vorwarnung und ohne Fremdeinwirkung ist am Sonntag gegen 14.30 Uhr das komplette Dach einer Scheune in der Habsthaler Straße unweit vom Rathaus eingestürzt. Zum Glück fiel das Dach nach hinten in Richtung Pfarrgarten und nicht nach vorne auf die Straße. Verletzt wurde niemand. Der Schaden an den eingelagerten Gerätschaften und am Gebäude konnte noch nicht ermittelt werden, da akute Einsturzgefahr herrscht. Die Feuerwehr Krauchenwies war mit dem Löschbezirk 1 (Krauchenwies und Ablach) im Einsatz. Sie sicherte die Einsatzstelle bis zur Errichtung eines Bauzaunes ab. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch der Fachberater Bau von der Feuerwehr Mengen vor Ort. Wielange die Habsthaler Straße in diesem Bereich beidseitig gesperrt bleibt, war am Abend noch unklar.