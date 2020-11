Corona: Krauchenwies muss Kindergarten schließen

Der Krauchenwieser Kindergarten St. Josef hat nach weiteren Corona-Fällen in nächster Zeit geschlossen, bestätigt Bürgermeister Jochen Spieß auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“.

Nachdem sich ein Kind des Kindergartens mit dem Coronavirus infiziert hatte (wir berichteten), haben sich auch ein weiteres Kind und eine Erzieherin mit dem Virus angesteckt. In wie weit die Betroffenen sich gegenseitig angesteckt haben könnten, sei unklar. Bis auf die beiden Krippengruppen habe der Kindergarten deshalb im Moment geschlossen.

Auch ein Kind der Außenklasse der Grundschule in Ablach habe sich infiziert, weshalb sich die Klasse im Moment ebenfalls in Quarantäne befindet. „Mit Kindergarten und Schule sind im Moment 122 Kontaktpersonen aus der Gemeinde vorsorglich in Quarantäne“, sagt Spieß. Die Eltern der Kinder seien inbegriffen. Dabei handle es sich um einen neuen Höchststand in der Gemeinde Krauchenwies. Die ersten Gruppen würden am 30. November wieder aus der Quarantäne entlassen werden, die weiteren Gruppen dann am 2. Dezember. „Wir hoffen, dass diese Kinder und Schüler jeweils ein Tag später dann auch wieder regulär in die Einrichtung kommen können“, sagt Spieß. Dafür werde die Gemeinde aber erneut mit dem Gesundheitsamt Rücksprache halten.