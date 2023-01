Comeback der Volksmusik Hitparade

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zweijähriger coronabedingter Pause veranstaltete die Trachtenkapelle Hausen am Dreikönigstag ihre traditionelle Volksmusik Hitparade. In der vollbesetzten Festhalle in Hausen konnte die Vorsitzende Katrin Fischer zahlreiche Gäste und Blasmusikfreunde begrüßen. Ein besonderer Gruß galt Bürgermeister Spieß, dem Kreisverbandvorsitzenden Egon Wohlhüter, dem Bezirksdirigenten Willi Lutz, sowie den Ehrenmitglieder der Trachtenkapelle.

Unter der Leitung des neuen Dirigenten Andreas Fink eröffneten die Musiker die Hitparade mit dem Marsch

„Unter dem Doppeladler“ von J. F. Wagner. Danach folgten die Neuvorstellungen 2023. Mit den Polkas „Velburg“ von Kurt Gäble, „Auf und Ab“ von Norbert Gälle, „Ehrenwert“ von Martin Scharnagl erreichte die Kapelle die Herzen der Polkafreunde.

Vor der Pause spielte Sebastian Fischer gekonnt auf seiner Tuba das „Solokonzert Nr. 1“ von Franz Watz. Die Ehrungen für 10, 20 und 40 jährige aktive Vereinszugehörigkeit wurde vom Bezirksdirigenten Willi Lutz vorgenommen.

Mit dem Stück „Eskalation“ von den Fäschtbänkler wurde der zweite Teil der Hitparade eröffnet. Es folgten die „Paulapolka“ von Bruckmeyer sowie die Polka „Nepomuk“ von Franz Gerstbein. Mit dem Gesangstitel „Wir sagen Dankeschön“ von den Flippers, vorgetragen vom Gesangsduo Sebastian Fischer und Günter Löw, wurde die Neuvorstellung beendet.

Mit tosendem Beifall bedankte sich das Publikum bei den Musiker/innen für den schönen Blasmusikabend. Bei der Wahl des Siegertitels wählten die Besucher auf Platz 3 das Stück „Eskalation“ und auf Platz 2 die „Paulapolka“. Mit großer Mehrheit wurde der Gesangstitel „Wir sagen Dankeschön“ auf Platz 1 gewählt.