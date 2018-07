Chor „Wir für Euch“ singt für Hilfsprojekt in Afrika

In einem knapp dreistündigen Benefizkonzert begeisterte der Chor „Wir für Euch“ im er Mobilum die fast 300 Zuhörer. Der Reinerlös unterstützt ein Hilfsprojekt im verarmten Zimbabwe. Auch sechs Mädchen gaben im Vorprogramm ihr musikalisches Debüt.

Von unserem MitarbeiterArno Möhl

„Heute haben wir ihnen eine Premiere mitgebracht“. Mit diesen Worten kündigte der musikalische Leiter des Chors „Wir für Euch“, Josef Wagner, eine Formation aus sechs Mädchen an, die zum ersten Mal auftreten sollten. Mit Unterstützung des musikalischen Multitalents Franz Josef Wagner startete die „Girls group“ mit dem Silbermond-Hit „Gib mir ein kleines bisschen Sicherheit“. Der Titel glich einem Appell an die fast 300 Zuhörer im Mobilum, doch nicht zu streng mit den „Ladies“, wie sie Wagner liebevoll nannte, zu sein.

Ein wenig nervös waren sie dann doch. Stark waren die Sechs bei Songs, die keine Solostimme forderte. „We are in heaven“, „Killing me softly“ und vor allem „Run the show“, klangen sehr sauber und fast wie aus einem Munde gesungen. Mit einem „Hut ab, Mädels ihr ward spitze“, charakterisierte Wagner den ersten Auftritt zutreffend.

Strahlendes Weiß

Dann kamen „Sie“. Die Sängerinnen in strahlendem Weiß, die acht Männer in unterdrücktem Schwarz. Von Josef Wagner am Keyboard begleitet und sauberstem Sound aus Lautsprechern ging der Chor ein 20 Lieder umfassendes Programm an. Mit „Sing Halleluja“ setzten sie gleich einmal eine musikalische Duftmarke. Friedo Spaniol war zwar nicht Dr. Alban, sorgte aber mit tiefem Bass für den „schwarzen“ Akzent.

Für die Ohren ein Genuss: Das „Chante comme si“ war grandios vorgetragen. Da fehlte nur noch der Blick auf die „Champs Elysees“. Dann der gelungene Sprung auf den schwarzen Kontinent, „Out of Africa“ mit Waltraud Knoll als Solistin.

„Alegria“: Mit dem gleichnamigen Programm begeisterte schon der „Cirque du Soleil“ die Welt und auch hier sprang der Funke der stillen Melancholie über - dank Kira Laux-Martinelli. Das Timbre vom „Mama Loo Medley“ hätte eigentlich das Publikum aus den Sitzen hauen müssen. Aber die genossen sichtbar still in komfortabler Konzertbestuhlung. „E dimmi“ mit Waltraud Knoll, „Eternity“ mit Thilo Ettwein und „Orinoco flow“ leiteten über zu einem Highlight des Abends. An den „Earth Song“ von Michael Jackson wagen sich in diesen Tagen nur wenige. Gut, dass Thilo Ettwein es getan hat und das mit Bravour. „Gabriellas Song“ war eine gute Wahl, erinnert er doch an den großartigen Film „Wie im Himmel“. Erneut war es Karin Bögle, die als Dauersolistin dem Titel Glanz gab.

Zugaben kamen prompt. Und beim verjazzten „Licht am Ende des Tunnels“ wirkte der Chor total genial. Schön, wenn die Zuhörer im nächsten Programmflyer noch etwas mehr Songhintergrund bekommen. Der Reinerlös des knapp dreistündigen Konzerts kam wieder dem Projekt „Kinder in Zimbabwe“ zu Gute. In einer Fotoshow hat Klaus Walter die Hilfsmaßnahmen für 80 behinderte Jugendliche und Erwachsene präsentiert. (hk)