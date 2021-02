Burgstallgoischter Bittelschiess - Goischterburg dieses Jahr eben aus Spielzeug

Das junge Vereinsmitglied Elias hat im Namen seiner Burgstallgoischter Bittelschießer aus Krauchenwies ein Video für den Wettbewerb eingesendet. Er hat die legendäre Goischterburg der Zunft in Miniaturformat nachgebaut. Mit passender Party-Musik kommt richtig Fasnets-Feeling auf!

Gefällt dir dieses Video? Dann stimme jetzt ab!

Über 30 Zünfte und Fasnet-Gruppen nehmen am Videowettbewerb von Schwäbische.de teil. Der Verein, der am Aschermittwoch die meisten Stimmen für sein Video gesammelt hat, bekommt 1000 Euro und eine ganze Seite zur freien Gestaltung in der Schwäbischen Zeitung.