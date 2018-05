Brandstifter zündet Grünfläche an

Ein unbekannter Täter hat am Sonntag gegen 15.30 Uhr eine brachliegende Grünfläche am Ortsende von Krauchenwies in Richtung Göggingen neben einer stillgelegten Bahnlinie angezündet. Die Flammen breiteten sich auf einer Fläche von etwa 100 Quadratmetern aus, konnten laut Polizeibericht jedoch durch die Freiwillige Feuerwehr Krauchenwies gelöscht werden.

Zeugen, die in dem Bereich etwas Verdächtigtes bemerkt haben oder sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, wenden sich an das Polizeirevier Sigmaringen, Telefon 07571/1040.