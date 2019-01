„Bildung ist in Afrika keine Selbstverständlichkeit“

Angenehme Temperaturen, Nationalparks und einzigartige Tierwelt waren für Christine Seifried eher nebensächlich, als sie Südafrika und Kenia bereiste. Zwei Auslandspraktika hat Seifried im Rahmen ihrer Masterarbeit an der Universität Freiburg in Afrika absolviert: Drei Monate verbrachte sie in einem Kindergarten in Südafrika und sechs Wochen an einer kenianischen Schule. Von ihren Erfahrungen berichtete die gebürtige Göggingerin am Sonntagabend den rund 120 begeisterten Zuhörern in der Gögginger Schulturnhalle.

Anfangs sei es nicht einfach gewesen, sich zu zweit in dem Zimmerchen von gerade einmal siebeneinhalb Quadratmetern einzurichten, in dem sie in dem südafrikanischen Kindergarten wohnte, erklärte Seifried. Zu betreuen waren dort an die 40 Kinder im Alter von einem bis sechs Jahren. Der Kindergarten selbst wird mit Spenden aus Deutschland betrieben. Als Hauptsprache gilt Englisch, aber auch Deutsch ist wichtig, wie Seifried betont. Von Montag bis Samstag kümmerte sich Seifried um die Kinder. Sogar eine Fasnet gibt es, wobei sich die Kinder entsprechend bunt verkleiden dürfen. Jedem Kind steht ein nach unseren Verhältnissen bescheidenes Essen zu. Die Freude, in den Kindergarten aufgenommen zu werden, sei groß, denn der Zugang zu Bildung sei wie in den meisten afrikanischen Ländern keine Selbstverständlichkeit.

Nach Ablauf der drei Monate in Südafrika ging es nach Kenia um an dem Schulprojekt „Lebensblume“, das 2007 von einer deutschen Ärztin ins Lebens gerufen wurde und seither mit 160 Schülern geführt wird, zu arbeiten. Die Schulführung hat dort ihren besonderen deutschen Charakter. So muss das Lehrerpersonal besonders gut gekleidet sein und die Kinder tragen eine Schuluniform. Durch Spenden ist es möglich, dass hier auch Kinder ohne Eltern in den Vorschulklassen aufgenommen werden. Die Kinder sind sehr zufrieden mit dem was sie haben und zeigen gerne ihre Lebensfreude, wenn sie zur Schule kommen dürfen.

Was dem Land wohl gut täte, ist ihrer Meinung nach eine geregelte Müllabfuhr. Auf einem freien Platz egal wo, wird alles zusammengeworfen und einfach mit dicken Rauschwaden ziehend angebrannt, wie sie abschließend berichtete.