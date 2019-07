Betrunkener Unfallverursacher flüchtet

Ein 58-jähriger Mazda-Fahrer ist laut Polizeibericht am Sonntag gegen 13.45 Uhr auf der Bundesstraße 311 aus Richtung Krauchenwies in Richtung Göggingen gefahren. Zwischen Ablach und Göggingen geriet er an den rechten Fahrbahnrand und überfuhr ein Warndreieck, das vor einer Unfallstelle warnte, wo ein Unfallauto samt Anhänger zur Bergung des Unfallfahrzeugs am Fahrbahnrand standen. Der 58-Jährige verfehlte das Unfallfahrzeug nur knapp und stieß gegen den davor stehenden Anhänger. Nach diesem Zusammenstoß setzte er seine Fahrt in Richtung Meßkirch fort, ohne sich an der Unfallstelle um seine Pflichten als Unfallbeteiligter zu kümmern. Der 55-jährige Fahrer des verunglückten Gespanns löste den Transportanhänger vom Zugfahrzeug und nahm auf der Bundesstraße 311 die Verfolgung des Unfallflüchtigen auf. Nachdem er zwischen Göggingen und Menningen den 58-jährigen Unfallverursacher stellen konnte, flüchtete dieser erneut und gefährdete hierbei andere Verkehrsteilnehmer. Dem Unfallgeschädigten gelang es jedoch nach der Abfahrt Heudorf, den Unfallverursacher zum Anhalten zu bewegen. Polizeibeamte aus Sigmaringen kontrollierten den 58-Jährigen und stellten einen hohen Atemalkoholwert fest, der einen Blutalkoholwert von über drei Promille erwarten lässt. Dem Beschuldigten wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.