Betrunkener baut Unfall und pöbelt rum

Ein abgestelltes Auto und ein Garagentor gestreift hat am Samstagabend der 28-jährige Fahrer eines dreirädrigen Kraftrads beim Einfahren in ein Grundstück in der Bahnhofstraße.

Nachdem der 24-jährige Eigentümer des abgestellten Fahrzeugs den 28-jährigen Unfallverursacher hierauf angesprochen hatte, beleidigte der 28-Jährige den 24-Jährigen und seine Begleitung und schlug dem jungen Mann im weiteren Verlauf mit der Hand in das Gesicht. Bei der vorläufigen Festnahme durch eine verständigte Polizeistreife leistete der 28-Jährige zudem Widerstand gegen die Maßnahmen und beleidigte die Einsatzkräfte ebenfalls.

Weil der renitente Mann augenscheinlich deutlich alkoholisiert war, und sich in seinem Gefährt leere Alkoholflaschen befanden, musste er die Beamten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung gegen den Mann.