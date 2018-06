In Krauchenwies hat eine 20-jährige Frau am Mittwochabend so viel Alkohol getrunken, dass sie das Haus ihrer Verwandten nicht mehr fand, bei der sie zu Besuch war.

Als sie deswegen gegen 1.50 Uhr deswegen an der Hausener Straße Autos anhielt, verständigten Zeugen die Polizei. Die Beamten konnten die Anschrift ermitteln und die Frau in die Obhut ihrer Verwandten übergeben.