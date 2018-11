Bürgermeister Spieß: Investionsprogramme lassen keinen Anspruch auf Umsetzung herleiten

In der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend sind den Räten Investitionsprogramme der Eigenbetriebe und der Kommune (hoheitlicher Teil) vorgestellt worden. In der Finanz-/ Vermögensplanung zur Abwasserversorgung 2019 werden Ausgaben in Höhe von insgesamt 733 000 Euro aufgeführt. Für ein Regenrückhaltebecken in Krauchenwies werden 225 000 Euro, für eines in Ablach 20 000 Euro, für die Erweiterung des Gewerbegebiets Gärten 150 000 Euro, für Brunnenstrasse und Rathausgasse in Ablach 50 000 Euro eingeplant. Weitere Positionen umfassen Neubauten im Kanalnetz und Schachtsanierungen.

Beim Posten Wasserversorgung werden knapp 290 000 Euro eingeplant, bei Strom 67 000 Euro. Der geplante Kauf eines Elektro-Kastenwagens ist mit 40 000 Euro vermerkt. Das hoheitliche Investitionsprogramm umfasst verbindlicher das Jahr 2019 und nur in wenigen Kostenstellen die Folgejahre. Zu Buche schlagen der Erwerb von Grundstücken und ein Feuerwehrfahrzeug für Hausen.

Schulen, Sport und Kindergärten stehen im Fokus

Breit gestreut sind Anschaffungen für Schulen und Kindergärten, das Strandbad (Badeinseln), die Sporthalle (Einbauschrank) und die Sportplätze Krauchenwies (Rasenmäher, Hartplatz, Tribüne, Bewässerung), Sportplatz Hausen (Zaun, Beachvolleyballfeld) und Josef Lutz Stadion (Flutlichtanlage, LED Scheinwerfer für Kunstrasenplatz), Bolzplatz (Zaun), Spielgeräte Bittelschieß, umfangreiche Arbeiten an Gemeindestraßen in der Größenordnung 800 000 Euro.

Für die Verkehrsausstattung in allen Ortsteilen werden rund 220 000 Euro angesetzt, für die Nordtrasse (Beteiligung an der Planung) 30 000 Euro. Für den Hochwasserschutz im Andelsbachtal sind 1,5 Millionen Euro verplant. Beim Friedhofs- und Bestattungswesen sind u.a. Urnenstelen in Göggingen und Bittelschieß vorgesehen. Für die Dachsanierung des Bittelschießer Bürgerhauses sollen 2019 5000 Euro, 2020 220 000 Euro eingesetzt werden.

Für 2020 steht im Bürgerhaus Hausen die Heizung mit 12 000 Euro im Programm. Kurze Aussprachen gab es zum hohen Mittelbedarf für Gutachten im Zuge der Hochwasserabwehr (150 000 Euro). Gemeinderat Gerhard Weber hält die Hochwassergefahr, wie sie sich aus den Gefahrenkarten (HQ 100) ergibt, für übertrieben.

Damit ist er nicht so weit von der Einschätzung des Bürgermeisters entfernt. Der jedoch betont noch einmal die Verpflichtung der Gemeinde, bestehende und geplante Bauten vor Hochwasser zu schützen. Und in Krauchenwies gelänge dies eben nur mit einem Damm.

Bürgermeister Jochen Spieß erinnert die Gemeinderäte und Bürger immer wieder daran, dass die Investitionsprogramme keinen Anspruch auf eine Umsetzung 1:1 herleiten lassen. „Wir stellen wie immer alles, was an uns herangetragen wird, ins Programm. Würden wir alles umsetzen, würden wir in die Verschuldung reinrutschen. Ziel bleibt ein solider Haushalt, verbunden mit der Frage: Brauchen wir das wirklich oder können wir es schieben?“.