Autofahrerin kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich

Eine 25 Jahre alte Autofahrerin ist am Mittwochmorgen von der Fahrbahn abgekommen. Auf der K 8267 zwischen Göggingen und Inzigkofen sei die Frau gegen 7 Uhr unterwegs gewesen und hat sich laut Polizei aufgrund eines Wildwechsels erschrocken. Hierbei habe sie die Kontrolle über ihren Pkw verloren.

Der Renault geriet ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Während die 25-Jährige vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht wurde, entstand an ihrem Fahrzeug ein wirtschaftlicher Totalschaden in noch unbekannter Höhe.