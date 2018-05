Bei einem Unfall in der Straße „Im Grund“ ist am Mittwoch gegen 13.30 Uhr ein Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro entstanden. Eine 30-jährige Kia-Fahrerin fuhr rückwärts aus einer Hofeinfahrt und übersah dort aufgrund eines Gebüsches einen auf der Hauptstraße fahrenden Laster und kollidierte mit diesem.