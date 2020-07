Auto landet bei Krauchenwies im Straßengraben

In Krauchenwies ist es laut Polizeimeldung am Dienstag gegen 23.15 Uhr in der Ablacher Straße zu einem Unfall gekommen. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 7500 Euro. Ein 21-jähriger BMW-Fahrer kam kurz vor dem Ortseingang Ablach in einer scharfen Rechtskurve aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Der BMW rutschte einen Graben hinunter und kam in einem Gebüsch zum Stehen. Das Fahrzeug musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.