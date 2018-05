Beim Abbremsen auf der schneebedeckten Fahrbahn hat am Mittwoch gegen 20.15 Uhr eine 23-jährige Fahrerin eines Fiats auf der Kreisstraße 8239 zwischen Göggingen und Bittelschieß die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Sie kam dabei nach rechts ab, berichtet die Polizei. Anschließend kippte der Wagen auf die Fahrerseite und blieb entgegen der Fahrtrichtung liegen. Die Fahrerin wurde leicht verletzt, am Auto dürfte Totalschaden in Höhe von rund 3000 Euro entstanden sein.