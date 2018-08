Aufregung um vermeintlichen Bombenfund in Krauchenwies

Von IPF- UND JAGST-ZEITUNG

Feuer-Katastrophe in Sederndorf: In dem kleinen Tannhausener Weiler brennen in diesem Moment zwei Scheunen, ein Viehstall und eine Lagerhalle. Die Gebäude stehen lichterloh in Flammen. Wehren aus dem gesamten Ostalbkreis kämpfen derzeit noch darum, ein benachbartes Wohnhaus zu retten. Landwirte unterstützen die Rettungskräfte und rücken mit Schleppern und Wasserfässern an. Freilaufende Kühe erschweren allerdings die Löscharbeiten. Ob Tiere oder Menschen zu Schaden gekommen sind, ist derzeit noch völlig unklar.