Weil ein 55-jähriger Autofahrer unaufmerksam war, ist es am Donnerstag gegen 8.30 Uhr an der Einmündung der Bittelschiesser Straße in die Hauptstraße in Krauchenwies zu einem Auffahrunfall gekommen. Die vorausfahrende 53-Jährige erlitt in Folge des Zusammenstoßs leichte Verletzungen an der Halswirbelsäule und am Handgelenk. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 2500 Euro.