Auf den Spuren der Wilhelmiten in Mengen

Die Seniorengemeinschaft Ablach ging mit Teamsprecher Alias Bruder Johannes in der Stadt Mengen auf Entdeckertour. Auf den Spuren der Wilhelmiter. Zurück in die Zeit um 1725. Die schwarzen Kutten lösen die weißen ab. In dieser Zeit sollte das mittelalterliche Kloster in Mengen an das Benediktinerkloster Sankt Blasien im Schwarzwald verkauft werden, Bruder Johannes kommt als Abgesandter des Klosters mit einen Kurierdienst aus Freiburg in die Stadt Mengen zum Viehmarktplatz. Eine Gruppe von 32 Senioren aus Ablach mit Gästen der Seniorengemeinschaft aus Hausen am Andelsbach erwarteten ihn schon. Doch sein Kutscher hatte ein paar Minuten Verspätung, gleich zum Graben und weiter zum Gymnasium, das einmal das Mengener Wilhelmiten Kloster war. Hier erführen die Teilnehmer, wie es sich im Kloster so lebte, welche Bausubstanz noch vorhanden ist. Wie die Stadtmauer um die Stadt befestigt war, deren Teile auf der Seniorengerechten Tour zu finden sind. Welche herrschaftlichen Häuser sich in der Stadt befanden und deren Nutzung heute. Die Führung gliederte sich in zwei Teile, unterbrochen mit einer Kaffeepause in der Martins Stube. Danach folgte, wer wollte, der zweite Teil der Stadtführung am Graben entlang zur Katzede, Grabenmühle, Badhaus, Scheeremer Tor, auf den Hof zur Ablach und zum Meßkircher Tor. Einst gab es drei Tore, die sich in der 1150 langen Stadtmauer befanden. Durch viele kleine Gassen begaben wir uns wieder in Richtung Martins Stube und zuvor noch ein Blick in die Martinskirche werfen. Bei der anschließenden Abschlusseinkehr erzählten einige Teilnehmer, Mengen von dieser Seite nicht gekannt zu haben. Als nur die Hauptstraße mit den Geschäften. Mengen hat etwas, schöne Punkte, die es zu entdecken gilt, so kannten wir die Stadt nicht.