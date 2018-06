Auf dem Heuboden wird wieder getanzt

Die Volkstanzgruppe Bittelschieß lädt für Samstag, 23., und Sonntag, 24. Juni, zum Danzfest auf dem Heuboden ein. Die Band „Quetschblech“ aus Bayern spielt am Samstagabend zum Tanz auf. Zu Gast ist dieses Jahr die Tanzgruppe aus Isztimer/Ungarn.

Walzer, Polka, Rheinländer, Schottisch und Dreher sind nur ein paar der Tänze, die beim Danzfest gespielt und getanzt werden. Auf dem originalen und urigen Heustock spielt dieses Jahr „Quetschblech“ aus Bayern. Sie spielen mit Trompete, Bariton, Tuba und Akkordeon nicht zum ersten Mal in Bittelschieß zum Tanz auf. Gerne kommen sie dieses Jahr wieder, weil sie die Akustik, das besondere Flair und die Nähe zu den Tänzern schätzen. Die Blechbläser sorgen für eine stimmige Abwechslung zur Bittelschießer Volkstanzmusik „Grad wäga Holz guat“ .

Die Bittelschießer Volkstanzmusik spielt mit drei Klarinetten, einem Tenor-Bass und einem Akkordeon viele Figuren- und Gruppentänze. Diese können von allen mitgetanzt werden, da sie fachkundig erklärt werden und für Anfänger geeignet sind. Ansonsten gilt einfach mitmachen und tanzen, wie die Musik in die Beine geht. Wer keine Lust zum Tanzen hat oder öfters mal eine Pause braucht, hat auf dem großen Heuboden genug Sitzmöglichkeiten. Rund 250 Personen finden hier Platz. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gut gesorgt. Es gibt selbstgebackene Dinnettle, die direkt vor Ort gebacken werden und einen köstlichen Duft verströmen. Außerdem gibt es leckeren Braten aus dem Smoker. Acht Stunden gart er bei niedriger Temperatur und bekommt so seinen leicht rauchigen, aber ganz zarten Geschmack – mit selbstgemachtem Kartoffelsalat ein Gaumengenuss. So kann der Abend auch gemütlich sitzend, hörend und schauend verbracht werden.

Das Kindertanzen beginnt um 17 Uhr

Um 17 Uhr beginnt das Kindertanzen. Alle kleinen und großen Tänzer und auch die, die es vielleicht mal werden wollen, treffen sich auf dem Heuboden. Es gibt fachkundige Tanzleitung und natürlich Musik. Für die erwachsenen Begleiter gibt es Kaffee und Kuchen.

Um 109 Uhr beginnt dann das Danzfest auf dem Heuboden. In diesem Jahr ist die Tanzgruppe aus Isztimer/Ungarn zu Besuch. Die Tanzgruppe wird ein paar flotte Tänze darbieten. Sie kommen auch, um 20 Jahre Partnerschaft mit der Gemeinde Krauchenwies zu feiern.

Der Sonntag beginnt mit einem musikalischen Gottesdienst. „Quetschblech“ spielt sehr schöne Weisen, die ungarischen Musikanten und der eine oder andere Gast wird zu hören sein. Beginn ist um 8.45 Uhr in der Kirche in Bittelschieß. Anschließend gibt es ein Weißwurst-Frühstück.

Hier freuen sich die Organisatoren über Gäste, die zusammen Musik machen möchten oder einfach einen schönen Frühschoppen erleben wollen.