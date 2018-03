Anton Gmeiner singt seit 70 Jahren

Mit „Lieder, die von Herzen kommen“ hat der gemischte Chor Krauchenwies unter der musikalischen Leitung von Corinna Rösch seine Hauptversammlung eröffnet. Der Vorsitzende Wolfgang Fiederer begrüßte einige Gäste und berichtete dann, dass zurzeit 41 Aktive im gemischten Chor und Männerchor singen. Seit einem Jahr hat die junge Dirigentin Corinna Rösch die musikalische Leitung. Auch wenn es für sie viel neue Literatur zu erarbeiten galt, mache es doch beiden Seiten viel Spaß, miteinander zu arbeiten und zu singen.

Corinna Rösch bestätigte dann in eigenen Worten das, was der Vorsitzende zuvor gesagt hatte. Es sei für sie ein sehr spannendes und tolles Jahr gewesen, sagte sie. Noten durchforsten, Gottesdienste mitgestalten, beim Seniorennachmittag singen: Das waren die Herausforderungen, die sie mithilfe des ganzen Chores gemeistert habe. Als persönlichen Höhepunkt bezeichnete sie den Ausflug nach Südtirol. Ihr Wunsch für die Zukunft sei es, neues Liedgut einzustudieren und neue Sänger zu gewinnen. Schriftführerin Josefine Doneleit ließ das Vereinsjahr noch einmal detailliert Revue passieren und rief die Auftritte und Arbeitseinsätze in Erinnerung.

Wolfgang Fiederer ehrte verschiedene Sänger für ihre Treue zum Verein. Für zehn Jahre wurde Steffi Boos geehrt, für 20 Jahre Markus Störk. Für 50 Jahre aktives Singen ehrte Fiederer das Ehrenmitglied Alfred Wild. Anita Störk wurde ebenfalls für 50 Jahre Singen geehrt und gleichzeitig zum Ehrenmitglied ernannt. Die besondere Ehrung für 70 Jahre Chorgesang erhielt Anton Gmeiner erhielt. Für seine lange aktive Singtätigkeit erhielt er eine Ehrenurkunde und eine silberne Ehrennadel. Darüber hinaus wurden ihm für seine mehr als 25-jährige Dirigententätigkeit eine Urkunde sowie die Ehrennadel in Gold überreicht. Zum Schluss überreichte Winkler noch eine Ehrenurkunde und eine Ehrennadel in Gold an Josef Grüner überreichen. 35 Jahre lang leitete er die musikalischen Geschicke des Vereins.