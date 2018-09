Altes Wasserkraftwerk an der Ablach schwächelt

Die Krauchenwieser Gemeinderäte hatten sich in ihrer jüngsten Sitzung mit dem desolaten Zustand des Wasserkraftwerks an der Ablach zu befassen. Das Kraftwerk liefert jährlich durchschnittlich 286 000 Kilowatt-stunfen CO2-freien Strom. In Sachvorträgen beschrieben der Leiter der Gemeindewerke, Viktor Franchini, sowie Ortsbaumeister Klaus Hipp den Zustand der Anlage. Dort müsse der Fallstock zeitnah erneuert werden. Eine Fischtreppe ist nicht vorhanden, wird jedoch in den nächsten Jahren gefordert werden. Finanziell verursache die Anlage trotz EEG-Förderung Verluste. Diese betrugen in den Jahren 2012 bis 2017 durchschnittlich 10 303 Euro. Bei den Verlusten schlagen Ausbaggerungen des Staukanals zu Buche. Auch zahlreiche Biber im Gewässerbereich produzieren Holzschnitzel, die zu Störungen in der Anlage führen. Zudem laufe die EEG-Förderung 2020 aus, der jährliche durchschnittliche Verlust würde auf 15 000 Euro steigen.

Die Gemeinde schlägt vor, durch eine Voruntersuchung zu klären, ob und wie das Kraftwerk weiter betrieben werden kann. Die Voruntersuchung müsse Antworten auf den Sanierungsumfang, die Möglichkeit der Umwandlung in ein Durchflusskraftwerk und die Auswirkungen auf Fördermöglichkeiten geben. Auch auf den Rückbau sei einzugehen. Dem Vorschlag der Verwaltung, ein Fachbüro mit der Voruntersuchung zu beauftragen, stimmten die Gemeinderäte zu. Die Kosten dafür werden mit 17 000 Euro veranschlagt.