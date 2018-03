Dass Krauchenwies einmal das Mekka der Hippiebewegung gewesen ist, hat sich am Samstagabend beim Zunftball der Zaunhölzlezunft in ganzer Farbenpracht gezeigt. Selten war ein Motto so gut geeignet, um endlich einmal unerkannt abzutauchen.

Der Waldhornsaal war voller gut gelaunter Narren, die nahezu alles, was an die Flower-Power-Zeit erinnert, am Körper trugen. Pünktlich um 20.11 Uhr marschierte der Fanfarenzug mit Karl-Heinz Karth an der Spitze in den großflächig und mit Hunderten bunter Luftballons dekorierten Waldhornsaal ein. Nach präzisen Fanfarenklängen und Trommelschlägen zeigten die Gardemädchen, dass sie unter der Leitung von Corinna Rösch fleißig geprobt haben. So in Stimmung gebracht, schlenderte unter den Top Hits wie „Yellow River“ und „If you’re going to San Francisco“ Zunftmeister Christof „Gonzo“ Strobel mit lässig umgehängter Gitarre in Richtung Bühne: „Peace und Servus, liebe Leut’, alle waren locker – welche Zeit“. Bürgermeister, Pfarrer, Zunftmeister, Narren aus der Nachbarschaft und aus Boll konnte er willkommen heißen. Dem TSV Ablach dankte er für die Bewirtung.

Jetzt war es Zeit für den Mann, der seit 15 Jahren weiß, wie Krauchenwieser Narren ticken und wie sie in Stimmung zu bringen sind. Mit einem Scheitel à la Hape Kerkeling betrat Hans Liehner die Bühne. Auf eine Verkaufsshow für Wachstumsbeschleuniger eingestellt, sah er sich mit seinen zwei Musterflaschen mit ein paar Hundert Narren konfrontiert. „Ich sag happy, ihr sagt hi, mit lang gezogenem Haaans“. Einmal geprobt und schon hat’s geklappt. Die Besucher brüllten. Hans war wieder da. Zum fünften Mal hatte Ulrike Weigel das Ortsgeschehen im Blick. Über einen wild gewordenen Saug-roboter zur Weihnachtszeit und die Ordnungsliebe eines Bankers, der reihenweise vermeintlich falsch aufgestellte Mülltonnen drehte, ließ sich herrlich lachen. In „Black and Gold“ zeigten 13 Mädchen und ein Junge, von Melanie Lange und Daniela Grimm einstudiert, dass sie bereits richtig Spaß am Tanzen haben.

Nach der Pause stimmte Liehner die Narren mit einer Weisheit auf die nächste Nummer ein: „Im Himmel wächst am Südhang das beste Gras“ – was Pfarrer Moser nicht bestätigen wollte. Hochkarätig mit einer Busfront dekoriert, wurden die Narren Zeugen, wie zwei Hippies, Lothar Müller und Karl-Heinz Karth, Woodstock erlebten. Tüte für Tüte, oder sollte man Waldhörnchen für Waldhörnchen sagen, zogen sie sich unter größtmöglicher Rauchentwicklung den Stoff rein, der glücklich macht – machen soll. Eigentlich hätte da der Rauchmelder auf der Bühne anschlagen müssen. Alles, was sie sich herbeisehnten, erschien dann, einer Fata Morgana gleich, auch in der Realität: Tanzende Frauen (Simone Wurz, Petra Siewert, Juli Dunse, Heide Karth), Krauchenwieser Bier und magische Kekse, die vom No-Stress-Festival übrig waren. Diese Nummer, in der auch noch Manfred Siewert, Peter Störk und Frank Friedrich für Heiterkeit sorgten, war aufwendig inszeniert und der Höhepunkt schlechthin. Das Publikum tobte.

Da mussten Appelle zu Ordnung und Sauberkeit folgen. Das übernahm Alfred Grimm mit seinen beiden Kindern Jule und Benno. Der Kracher war bei ihm eindeutig die Empfehlung, den Bürgermeister per Blitzer mal auf seiner flotten Fahrt ins Rathaus zu knipsen. Eine präzise von Melanie Lange und Pam Reiß einstudierte Tanzeinlage beeindruckte und bekam den verdienten Applaus. Jetzt wurde es noch mal unerwartet dramatisch: Hans Liehner legte mit viel Symbolik sein „Hölzle“ und seine Schuhe auf ein Tischchen und verkündete seinen Abschied nach 15 Jahren Conférence beim Zunftball. Spontan erhoben sich alle Gäste von ihren Plätzen und applaudierten in einer Mischung von Dank und Aufforderung, es sich doch noch einmal zu überlegen. Liehner wolle auch mal im Publikum sitzen und entspannt zuschauen. Zu den Klängen der Band „Euro Swing“ wurde noch kräftig getanzt.