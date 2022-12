Werkzeugakku ist Ursache für Garagenbrand

Keine Stunde ist vergangen, seit der Bewohner den Akku seines Elektrowerkzugs mit dem Ladegerät verbunden hat. Keine Stunde später drückt am Vormittag des zweiten Weihnachtsfeiertags der Qualm aus der Doppelgarage im Krauchenwieser Ortsteil Hausen am Andelsbach.

Der Mann, selbst bei der Feuerwehr, unternimmt mit dem Gartenschlauch einen Löschversuch, doch gegen die Flamen kommt er damit nicht an.

Ein Häuflein Elektroschrott

In der Doppelgarage stand in der Mitte zwischen den beiden Parkflächen ein Regal, in dem etliche mit Akku betriebene Werkzeuge aufbewahrt werden. „Bis auf die Motorsäge und die Kabeltrommel sieht man nicht mehr, was es für Geräte waren“, sagt die Bewohnerin. Einige Schaufeln Elektroschrott – mehr ist nach dem Brand am Weihnachtsfeiertag nicht übrig geblieben.

Ein Akku eines Schraubers hat beim Laden Feuer gefangen. Laut Polizei hat es eine kleine Explosion gegeben. Als der erste Akku brannte, griff das Feuer nach und auf die anderen Akkus und Geräte über.

Was die Familie anderen rät

Die siebenköpfige Familie ergreift nach dem Garagenbrand einige Sofortmaßnahmen und rät auch anderen Menschen dazu: „Unsere Handys werden nicht mehr auf dem Nachttisch geladen“, sagt die Frau. Zudem rät sie dazu, Akkus – egal ob von Werkzeugen oder E-Bikes – nicht in Holzregalen aufzubewahren, sondern entweder auf Stein- oder Metallplatten zu lagern und zu laden.

Der stellvertretende Kreisbrandmeister Dieter Müller rät zu einer Lagerung von Akkus auf einem separaten Platz, „sodass das Feuer im Fall der Fälle keine Nahrung bekommt“. Dass Brände in Zusammenhang mit defekten Akkus oder Handys entstehen, komme in jüngster Zeit immer häufiger vor, so die Einschätzung Müllers.

Die Garage stand nicht in Vollbrand. Polizeisprecherin Daniela Baier

Trotzdem ist der an der Garage, den Maschinen und einem Hybrid-Auto entstandenen Schaden erheblich. Die Polizei gibt ihn mit 80.000 Euro an. Ein Kotflügel des Hybrid-Wagens ist wegen der Hitze geschmolzen, zudem verflüssigte sich das an der Decke angebrachte Styropor wegen der Hitze und tropfte auf das Auto.

Der Akku des Hybrid-Wagens blieb heil, ein zweites, der Familie gehörendes E-Auto befand sich am Morgen des 26. Dezember nicht in der Garage.

Wie die Familie reagiert

Über der Garage befindet sich eine Wohnung, die nach einer Belüftung durch die Feuerwehr Krauchenwies, die mit 45 Mann und sechs Autos anrückte, wieder bezogen werden konnte. „Meine Tochter hat geschrien: Die Garage brennt“, sagt ihre Mutter, die eine Tasche für den Notfall packte, bevor sie das Haus verließ. Der Brand wurde entdeckt, weil die Familie Geräusche hörte und der Mann deshalb in der Waschküche nach dem Rechten sah.

Das Garagentor öffnete er nicht, um dem Feuer keinen weiteren Sauerstoff zuzuführen - die Feuerwehr konnte das Tor später wegen der Hitze nur mit einem Hebel öffnen.

Für die Polizei sind die Ermittlungen abgeschlossen, weil sich niemand strafbar gemacht habe, sagt Sprecherin Daniela Baier. „Der Akku wurde im dafür vorgesehenen Ladegerät geladen, deshalb wurde aus unserer Sicht alles richtig gemacht.“ Für die Hausener Familie ein schwacher Trost.