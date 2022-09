Achtung Abzocke Vortrag bei der Seniorengemeinschaft Ablach

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nepper, Schlepper, Bauernfänger, Trickbetrüger alle wollen nur ihr Bestes und das Möglichst alles und sofort. Das erzählte der Teamsprecher Erich Fischer den anwesenden Senioren und Gästen des Seniorenwerks aus Hausen am Andelsbach bei seiner Begrüßungsrede in der Festhalle in Ablach. Zur Einstimmung auf dieses für alle immer stärker im Focus liegenden Thema hatte das Deko-Team schon mal Goldmünzen, Edelsteine und Schokogeldscheine auf den Tischen ausgelegt. Kein Tag geht vorbei, an dem nicht etwas in der Zeitung davon zu lesen ist, dass Menschen jeden Alters bis aufs Letzte abgezockt und ausgeraubt werden. Zu diesem Thema hatte der Sprecher der Seniorengemeinschaft Kontakt mit der Polizei aufgenommen und zu diesem spannenden Vortrag mit Fabian Hengstler über die Maschen der Betrüger, vor denen niemand gefeit ist, eingeladen.

In der Beamer-Präsentation mit kleinen Filmen wurde deutlich, dass sich Betrügerinnen und Betrüger gerne Personengruppen aussuchen, die vermeintlich leichter auf ihre Tricks hereinfallen und nicht gut informiert sind. Sei es am Telefon, Enkeltrick, What’s App, E-Mail, im Internet, beim Einkaufen oder an der Haustüre um in die Wohnung zu gelangen. Als Handwerker, der gerade im Ort ist und Zeit hat, einen Auftrag auszuführen. Gefahren lauern immer, nur man sollte darüber etwas Bescheid wissen, um nicht auf solche Maschen der Betrüger hereinzufallen. Wichtig ist, auch wenn man vermeintlich glaubt, dass das nicht in Ordnung ist, die Polizei gleich zu informieren und die 110 anzurufen bevor es zu spät ist. Wie Fabian Hengstler erklärte: Gefahren lauern überall auf der Welt, sei es falsche Polizisten, Bankmitarbeiter oder von den Stadtwerken, an Geldautomaten oder auch durch Trickdiebstahl auf der Straße. Seien Sie auf der Hut, Vorsicht ist immer besser als Nachsicht. Betrüger nutzen jede Chance.