Ach lasst mich doch einfach in Ruhe

Zur Premiere des neuesten Theaterstücks „Krankenstand“ haben die Mitglieder der Ablacher Bühne am Samstagabend in ihre Festhalle eingeladen. Rund 180 Gäste konnten so kurz vor Weihnachten entspannen und die Komödie in drei Akten von Markus Lendl, arrangiert von Petra Teufel, genießen.

Das Stück spielt kurz nach Weihnachten und für eine kurze Zeit stand auch auf der Bühne noch ein prächtig geschmückter Tannenbaum. Aufgrund widriger Umstände wurde der Baum noch im ersten Akt kurzerhand von der Bühne entfernt. Nach der Begrüßung von Petra Teufel öffnete sich der rote Vorhang und zum Vorschein kam auf der Bühne ein Wohnzimmer mit Stehlampe, einem Tisch voller gebrauchter Taschentücher, Medizin und einem Ledersofa. Ein Handy klingelte und unter einer Decke kam eine von Krankheit gebeutelte Akteurin zum Vorschein. Ursula Feldgrill, genannt Ursa, dargestellt von Gabi Strobel, krabbelte unter einer Decke hervor, schnappte den kleinen Störenfried, stellte ihn auf lautlos und schmiss den erst nach einer weiteren Meldung durch Vibration auf sich aufmerksam machenden Störenfried, über die Bühne. Die geschiedene Mutter zweier erwachsener Kinder war nicht nur arbeitslos, sondern krank und wollte sich einfach nur in Ruhe auskurieren.

Nicht arbeitswütiger Maler

Doch da hat die arbeitslose Ursa die Rechnung ohne Nachbarin Hertha (Traudl Heise), Schwester Rotraud (Heike Trippel) und den nicht unbedingt arbeitswütigen Maler Heinz (Frank Beck) und seinen Gesellen Fussi (Edi Klink) gemacht. Das Chaos nahm seinen Lauf und sorgte für heitere Unterhaltung bei den Zuschauern.

Ob die alles zu ihrem Vorteil ausgebaute Nachbarschaftshilfe der geschwätzigen Hertha oder die komplett mit der Situation überforderte Schwester Rotraud mit Helfer-Syndrom, die mit Schneckenschleim und anderen Hausmittelchen zur Hilfe der Kranken heraneilte – das Szenario amüsierte das Publikum.

Zu allem Überfluss hat die kranke Ursula auch noch die Handwerker beauftragt, nach den Feiertagen der Wohnung einen neuen Anstrich zu verleihen. Die Komödie hätte auch den Namen „Geschichten, die das Leben schreibt“ tragen können, denn die meisten Zuschauer haben bestimmt auch schon die eine oder andere Situation in ähnlicher Form kennengelernt. Gerade das machte das Schauspiel zu einem stimmungsvollen Schwank.

Von wegen Ruhe

In drei Akten präsentierten die Laienschauspieler die Komödie des Österreichers Markus Lendl, der neben dem Schreiben als Lehrer an einem Gymnasium unterrichtet. Wie in der Schule war auch auf der Bühne an Ruhe und Entspannung nicht zu denken. Nachbarin Hertha redete in einer Tour und berichtete sogar per Handy noch alles ihren Freundinnen, während sich Malergeselle Fussi doch sehr einsilbig, mit „ja“ oder „nein“, an Gesprächen beteiligte. Was Frau Bimsemann vom Sozialamt, gespielt von Karin Hapke, zu Ursula führte und warum ein Polizist (Lorenz Wagner) plötzlich auftauchte, das wird auch in den folgenden drei Vorstellungen, am zweiten Weihnachtstag und im nächsten Jahr am 03. und 04. Januar nochmals auf der und mit der Ablacher Bühne Gesprächsthema sein.

Meist gelesen in der Umgebung Krauchenwies Tohuwabohu in Ablach