Ablacher Senioren an der Krauchenwieser Küste

Die Seniorengemeinschaft Ablach besuchte bei herrlichem Sommerwetter die Krauchenwieser Küste, das Strandbad am Steidle See. Über 30 Senioren aus Ablach und Gäste aus Göggingen haben sich zu einem Kaffeemittag vor der Sommerpause getroffen. Teamsprecher Erich Fischer begrüßte alle aufs Herzlichste und gab noch einen weiteren Termin im Juli beim Gartenfest der Musikkapelle Ablach bekannt. Weiter erinnerte er an den ausgefallenen Vortrag mit der Polizei „Achtung Abzocke“, der im September in der Festhalle Ablach nachgeholt wird. Der gesellige Nachmittag an der Küste im Zelt bei Kaffee, super Kuchen und guter Vesper ging schnell vorbei. Andrea mit ihrem Team hatte schon alles im großen Zelt vorbereitet und uns Senioren einen unvergesslichen Nachmittag bereitet. Vielen Dank.