Ablacher Bühne führt das Stück „Krankenstand“ auf

Die sieben Schauspieler der Ablacher Bühne führen am Samstag, 21. Dezember, die Premiere des Stücks „Krankenstand“ von Markus Lendl in der Festhalle in Ablach auf.

plus Mit Schwäbische Plus weiterlesen Dieser Inhalt steht exklusiv für unsere Plus-Abonnenten zur Verfügung. So erhalten Sie unbegrenzten Zugriff zu allen Inhalten: Jetzt für 0,99 € testen Sie sind bereits Plus-Abonnent?

Hier einloggen