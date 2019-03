Abfall in der Metzgerei - So gehen die Fleischer damit um

Wegen eines verdächtigen Pakets in einem Intercity ist ein Zug zwischen Rottweil und Epfendorf (Kreis Rottweil) auf freier Strecke gestoppt worden. Dies teilte ein Sprecher der Bundespolizei am Donnerstag mit. Ein Zugbegleiter entdeckte das Paket gegen 13.20 Uhr.

Die Beschriftung sei so gestaltet gewesen, dass er den Stopp des IC veranlasste. Er hielt so geschickt, dass die 170 Reisenden zu Fuß zu einem in der Nähe liegenden Bauernhof laufen konnten.