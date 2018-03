Am kommenden Montag beginnen die Abbrucharbeiten auf dem Mors-Areal. Der Abrissbeginn hatte sich wegen der Analyse schadstoffbelasteter Materialien in den Gebäuden verzögert (die „Schwäbische Zeitung“ berichtete). Dies erforderte auch Nachverhandlungen mit der ausführenden Firma Max Wild. Für damit verbundene Preiserhöhungen hatte die Verwaltung vom Gemeinderat bereits frühzeitig die Ermächtigung erhalten.

Spieß erklärt auf Nachfrage, dass das Ergebnis am Ende immer noch zufriedenstellend sei. Wie und wann es nach Abschluss der Abrissarbeiten zeitlich weiter geht, kann Spieß derzeit aber noch nicht sagen: „Wir warten nun auf das Baugesuch von Vinzenz von Paul.“

Die beauftragte Firma wird am Montag vorbereitend Haltverbotsschilder aufstellen und Schutzzäune errichten. Laut Ortsbaumeister Klaus Hipp werden in einem ersten Schritt Gebäude für Gebäude entkernt. Abrissbirne und Bagger kommen danach zum Einsatz. Asbesthaltige Platten am zuletzt als Pizzeria genutzten Gebäude werden unter Verwendung von Hebebühnen entfernt. Lastwagen kommen bereits in den ersten Tagen zum Einsatz.

In Krauchenwies war klar, dass der Baubeginn die innerörtliche Parksituation noch angespannter macht. Man habe, so Ortsbaumeister Hipp, alle Möglichkeiten, zusätzlichen Parkraum zu generieren, durchdacht. Auch mit Privatleuten in unmittelbarer Nähe habe man gesprochen. Den Löwenplatz aber für die Dauer der Baumaßnahme als Parkfläche zu öffnen, scheidet wegen Empfindlichkeit des Untergrundes und Pflasters aus.

Keine ebene Schotterfläche

Klar ist, dass die Abbrucharbeiten die Sperrung von sechs Parkplätzen vor dem Morsgebäude und vier Parkplätzen in Höhe der Apotheke erfordern. Die Hoffnung, dass nach Beendigung des Abbruchs die Brache bis zum Baubeginn des Prinzenpalais als provisorischer Parkplatz genutzt werden kann, konnte Spieß nicht teilen. „Die Fläche wird keineswegs eine ebene Schotterfläche sein. Beim Abriss entstandene Gruben werden nicht aufgefüllt, da sie ja dann mit Baubeginn erneut freigebaggert werden müssten“, erklärt er.

Spieß geht davon aus, dass sich die Parksituation während der späteren Bauarbeiten verbessern wird. Im Gemeindeblättle empfiehlt die Verwaltung, für die acht Wochen häufiger mal auf das Auto zu verzichten. Ein befragter Bürger, der anonym bleiben will, sieht die acht Wochen kritisch. Er blickt aber auch schon auf die Zeit nach dem Bau des Prinzenpalais und kann sich nicht vorstellen, wie es dann um ausreichend Parkplätze bestellt sein soll.