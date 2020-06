83-Jährige fährt in ein Schaufenster

Eine 83-jährige Autofahrerin ist am Montagmorgen in die Schaufensterscheibe eines Geschäfts in Krauchenwies gefahren.

Wie das Polizeipräsidium Ravensburg mitteilt, kam die Seniorin gegen 9 Uhr mit ihrem Fahrzeug nach links von der Bahnhofstraße ab. Sie überfuhr den Bürgersteig und kam schließlich in der Schaufensterscheibe des Geschäfts zum Stehen. Den Angaben der Frau zufolge war ihr zuvor ein Blumenstrauß im Wagen umgefallen und sie dadurch abgelenkt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Zur Höhe des Sachschadens am Fahrzeug und am Schaufenster machte die Polizei zunächst keine Angaben.