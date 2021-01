57-Jähriger begeht Unfallflucht

Ein 57-jähriger Lastwagenfahrer ist laut Polizeimeldung am Mittwoch gegen 16 Uhr in einen Unfall verwickelt gewesen. Er soll in in der Fürst-Friedrich-Straße einen Zaun beschädigt haben und sei dann einfach davon gefahren. Der Fahrer wurde daraufhin von der Polizei gestoppt. Der 57-Jährige touchierte beim Rückwärtsfahren den Gartenzaun einer Anwohnerin, ohne sich später um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Ein Zeuge beobachtete den Unfallhergang und alarmierte die Eigentümerin. Gegen 17 Uhr konnte der Fahrer ausfindig gemacht und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. An dem Zaun entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. An dem Lastwagen selbst entstand Sachschaden von rund 1000 Euro. Der 57-Jährige wird sich nun wegen Unfallflucht verantworten müssen.