50 Jahre Narrenzunft Dreischuh: Großes Jubiläumswochenende zieht 3000 Narren an

Bei bester Stimmung haben am Sonntagnachmittag 3000 Narren von 56 Zünften aus nah und fern und sogar einer Zunft aus der Schweiz beim Jubiläumsumzug in Hausen am Andelsbach die Fasnet gefeiert. Die Narrenzunft Dreischuh feierte an diesem Wochenende das 50-jährige Bestehen im Rahmen eines dreitägigen Freundschaftstreffen. Hans-Bernd Lutz und Werner Reuter – beides Mitbegründer der Zunft – kommentierten die Zugfolge und begrüßten jeden Zunftmeister mit ihrem Narrenruf „Schlappa hoi“. Das fachkundige Publikum stimmte mit ein.

„So ist die Fasnet, wie man sie sich vorstellt“, freuten sich die beiden Kommentatoren, „sogar der Wettergott meint es richtig gut mir uns.“ Auch Narrenpräsident Daniel Reuter zeigte sich hochzufrieden. Viele Besucher und Narren säumten die Straßenseiten. Bürgermeister Jochen Spieß, der die Schirmherrenschaft übernommen hatte, war vor Begeisterung kaum zu bremsen. „Unglaublich, was hier in Hausen los ist“, sagte er immer wieder. Landtagsabgeordneter Klaus Burger zeigte sich ebenfalls beeindruckt von den 800 Bewohnern Hausens, deren Heimat sich seit drei Tagen im Ausnahmezustand befindet und die die Veranstaltung in allen Bereichen tatkräftig unterstützen.

Bereits am Freitag fand ein Nachtumzug nach dem Zunftmeisterempfang statt. Rund 30 Gruppen hatten sich daran beteiligt. Weiter ging es am Samstag mit einer Partynacht gepaart mit Fasnetshits, Aprés Ski und Heavy Metal. Die Vorbereitungen der Zunft hatten sich in allen Bereichen gelohnt. Es wurde kräftig gefeiert bis in die Morgenstunden. Am Sonntag schloss sich eine Narrenmesse an, bevor im Anschluss der große Jubiläumsumzug folgte. Danach wurde weiter in den Partyzelten gefeiert. Die Besenwirtschaften, von denen es zahlreiche gab, platzten aus allen Nähten. Bereits im Vorfeld sagte Reuter: „Ziel ist es, dass sich die Besucher wohlfühlen und Spaß haben“. Die Rechnung ging auf – die Vorbereitung von 5000 Arbeitsstunden, 300 helfenden Händen und Jahren der Vorplanung hatten sich mehr als gelohnt.

Die Narrenzunft Dreischuh hat sich in den vergangenen Jahren zu einem gut funktionierenden Verein entwickelt, der sich zur Aufgabe gemacht hat, alte närrische Bräuche zu erhalten und weiter zu fördern. Warum die Fasnetsnarren gerade den Namen Dreischuh für ihre Zunft gewählt haben, geht aus einer alten Überlieferung hervor. So habe sich einst ein Bauer zu Hausen sich für ein Jahr eine Magd gedungen und als Lohn mit ihr zwei Paar Schuhe ausgemacht. Die Magd habe aber vor Ablauf des Jahres ihren Dienst gekündigt. Der Bauer scheint es jedoch mit der Abmachung sehr genau genommen zu haben: weil sich die Magd erst dreiviertel des Jahreslohnes verdiente, habe sie sich mit drei Schuhen abfinden müssen.