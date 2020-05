In der Bittelschießer Straße ist es am Montagnachmittag zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, befuhr ein 57-jähriger Autofahrer gegen 16.30 Uhr die Bittelschießer Straße und musste an der Einmündung in die bevorrechtigte Hauptstraße abbremsen. Dies erkannte der nachfolgende 25-jährige Autofahrer zu spät und fuhr hinten auf. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Bei dem Unfall entstand Schaden in Höhe von 4000 Euro.