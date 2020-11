31-Jährige flüchtet zu Fuß vor der Polizei

Nach zu viel Alkoholkonsum hat ein Autofahrer am Sonntag um kurz vor 8 Uhr ein Auto von der Bundesstraße zwischen Göggingen und Krauchenwies in den Graben gefahren. Laut Meldung der Polizei verursachte er dabei einen Schaden von etwa 20 000 Euro. Ein Zeuge entdeckte den verunfallten Audi etwa 300 Meter vor dem Ortsschild und verständigte die Polizei. Der 31 Jahre alte Fahrer flüchtete aus Angst vor Strafverfolgung zu Fuß, doch eine Streifenwagenbesatzung entdeckte ihn nach kurzer Fahndung. Da er erst einen Bekannten, dem das Fahrzeug gehört, als Fahrer benannte und sich diese Behauptung nicht aus der Welt räumen ließ, mussten auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beide Männer die Beamten zu einer Blutentnahme begleiten. Am Sonntagabend meldete sich der 31-Jährige nochmals und gab zu, am Steuer gesessen zu haben. Er muss sich nun neben der Trunkenheitsfahrt auch wegen falscher Verdächtigung und unbefugter Ingebrauchnahme eines Fahrzeuges verantworten.