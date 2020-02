21-Jähriger verursacht Unfall

An der Einmündung der B 311 in die Sigmaringer Straße in Krauchenwies ist es am Freitagnachmittag zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei jetzt mitteilt, übersah ein 21-Jähriger einen 20-jährigen Autofahrer, der der abknickenden Vorfahrtstraße in Richtung Sigmaringen folgte. Dadurch kam es zu einem Zusammenstoß. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von rund 16 000 Euro.