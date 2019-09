Mehr als 700 Besuchern sind am vergangenen Samstag in das Festzelt geströmt, um das mittlerweile schon traditionelle Oktoberfest der Trachtenkapelle Hausen am Andelsbach zu erleben. Um genau 20.20 Uhr eröffnete Ortsvorsteher Helmut Seeger mit dem Fassanstich die dreitägige Veranstaltung. Zur Einstimmung auf den Abend hatten die Rengetsweiler Musikanten unter der Leitung von Joachim Kille die Festbesucher bereits ab vorab mit ihren Stücken in beste Feststimmung gebracht. Mit den Grafenbergern betrat am Abend eine angesagte Partyband aus dem süddeutschen Raum die Bühne und brachte die Gäste in Rekordzeit in Wasenstimmung. Die aus Metzingen stammende Gruppe um Bandleader Klaus Bächele ist von der Trachtenkapelle Hausen bereits zum vierten Mal engagiert werden. Mit einem Mix aus Rock, Pop und Partymusik spielte sich die Truppe mit ihrer Songauswahl so in die Herzen des Publikums, wie man es sonst nur vom Wasen kennt. Die Band, die in diesem Jahr bereits zu 25. Mal beim Wasenwirt auf dem Canstatter Volksfest auftritt, hatte ihr Publikum nicht nur voll Griff, sondern auch in kürzester Zeit geschlossen auf den Bänken. Vorsitzender Matthias Seeger: „Die Grafenberger verstehen es einfach, ihr Publikum voll mitzunehmen. Und genau das ist es, was die Leute hier wollen.“

Und das sagen die Besucher – Hans-Bernd Lutz, 66 Jahre, aus Hausen am Andelsbach und Ehrenmitglied im Trachtenverein: „Ich glaube, ich habe in den ganzen Jahren kein Oktoberfest ausgelassen. Es ist ein Fest für Jung und Alt und hat für mich wirklich Oktoberfestcharakter, da die Leute hier fast alle in Dirndl und Lederhose kommen.“ Michaela Janko, 31 Jahre, aus dem bayerischen Oberaudorf: „Ich komme seit acht Jahren hier nach Hausen am Andelsbach, um Freunde zu besuchen. Wenn möglich, nehme ich das Oktoberfest mit. Wir haben hier eine Clique und ich finde es sehr wichtig, mit Freunden feiern zu gehen.“ Sonja Gindele, 40 Jahre, ebenfalls aus Hausen am Andelsbach: „Hier ist jedes Jahr was los. Prima Band. Bin im vierten Jahr nacheinander dabei. Heute mal mit meinen Freundinnen. Wird garantiert ein super Abend.“

Fischgerichte gibt es auch zum Feierabendhock

Am Sonntag stand der zünftige Frühschoppen auf dem Programm, bei dem die Musikkapelle Ablach unter der Leitung von Matthias Fink aufspielte. Besonders begehrt waren hierbei die leckeren Fischgerichte, wie beispielsweise Forellenfilets, die beim Mittagstisch angeboten wurden. Am Nachmittag spielte der Musikverein Veringenstadt auf. Abgerundet wurde der Sonntag durch den Musikverein Frohnstetten. Der Montag beginnt ab 15 Uhr mit einem reichhaltigen Kuchenbuffet. Auch an diesem Tag bietet die Trachtenkapelle zum Feierabendhock wieder Forelle an. Für die Kinder wird es eine Spielstraße geben. Den musikalischen Auftakt machen dann die Musiker der Band „R.2.0“. Ausklingen lassen wird dieses Festwochenende der Musikverein Egelfingen-Emerfeld unter der Leitung von Frank Metzger.

Im nächsten Jahr wird es ausnahmsweise kein Oktoberfest geben. Da feiert Hausen in großem Rahmen sein 800-jähriges Ortsjubiläum, auf das sich die Besucher schon jetzt freuen können.