20000 Euro Schaden durch Unfall

Am Montag ist es gegen 16.30 Uhr auf der L 456 zwischen Sigmaringen und Krauchenwies zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gekommen, das teilt die Polizei mit. Ein 27 Jahre alter Autofahrer hatte zu spät erkannt, dass sich am Ortseingang Krauchenwies ein Rückstau gebildet hatte und fuhr auf das Auto einer verkehrsbedingt stehenden 47-Jährigen auf, das durch den Aufprall auf den Wagen einer 20 Jahre alten Fahrerin geschoben wurde. Alle drei Verkehrsteilnehmer wurden durch die Kollision leicht verletzt und zur weiteren Behandlung mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen, die zum Teil nicht mehr fahrbereit waren, entstand Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 20 000 Euro.