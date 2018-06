Zwei Gesichter, ein Johnny Cash

Am 28. Juli rockt ab 18 Uhr noch einmal Johnny Cash den Münsterplatz - „It takes one to know me“ ist ein Schlussakkord für die Freiluftsaison des Theater Konstanz. Regisseur Wulf Twiehaus lässt die Protagonisten des Johnny-Cash-Abends am Theater Konstanz nicht einfach Cashs Leben nacherzählen. Das Stück ist ein Versuch, sich der Person Cash zu nähern. Der Zerrissenheit und Getriebenheit, der Ambivalenz des Menschen Johnny Cash. Wie könnte das besser dargestellt werden, als mit zwei Schauspielern (Ingo Biermann und André Rohde), die jeweils auf ihre Art, Johnny Cash ein Gesicht, eine Gestalt, eine Stimme geben? Bestens besetzt ist auch June Carter mit Laura Lippmann. Die Musik machen Frank Denzinger, Rudolf Hartmann, Albert Ketterl und Stefan Gansewig. Foto: Theater Konstanz