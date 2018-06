„Uns bringt es um,und jedem ist es scheißegal“

Mit zwei Siegen konnte die HSG Konstanz die Vorrunde der 3. Handball-Liga Süd abschließen, heraus sprang damit noch der beachtliche fünfte Platz. Doch in der Vorschau zum Heimspiel gegen die SG H2Ku Herrenberg wie auch im „Premiumgespräch“ nach dem 31:25-Erfolg am vergangenen Sonntagabend war noch immer das 22:34-Debakel gegen Köndringen/Teningen aktuell. Darüber wie auch über die mit dem Heimspiel am 14. Januar gegen Kirchzell beginnende Rückrunde sowie das schwierige Umfeld des Konstanzer Drittligisten sprach SZ-Mitarbeiter Jochen Dedeleit mit HSG-Präsident Otto Eblen (63).

SZ: War das 31:25 gegen Haslach-Herrenberg-Kuppingen ein versöhnlicher Abschluss des Handball-Jahres 2011?

Otto Eblen: Es geht nicht um einen versöhnlichen Abschluss. Es geht darum, dass du das letzte Spiel vor der Winterpause über Wochen mit dir herumträgst. Das 22:34 hat uns eine schwierige Situation beschert. Positiv war, dass wir gemeinsam mit der Mannschaft Maßnahmen ergreifen konnten. Mit dem Pokalspiel bei Landesligist TV Brombach haben wir unser Gemeinschaftsgefühl gestärkt, als wir uns entschieden haben, in Bestbesetzung anzutreten. Das Ergebnis (40:21; Anmerk. der Red.) war Nebensache. In Balingen (29:25) hat sich bestätigt, dass sich alles im Kopf abspielt. Jeder spricht dich auf dieses eine katastrophale Spiel an. Darum auch meine Geschichte in unserem Magazin über den missratenen Kuchen. Jeder meckert oder tröstet, demjenigen, dem das Missgeschick passiert ist, weiß es aber längst, muss es sich aber zwei Wochen lang anhören.

SZ: Ein missratener Kuchen soll kein Ausdruck von Charakterschwäche sein, wie Sie in Ihrer Geschichte betonen. Wurde dies der Mannschaft vorgeworfen?

Eblen: Das Umfeld macht sich keine Gedanken. Es ist doch so, dass jeder unserer Spieler nach so einer Begegnung mit sich kämpft. Auch ich schließe mich da nicht aus, obwohl ich schon lange genug dabei bin. Es ist eine Riesenarbeit, jeden Einzelnen wieder auf Vordermann zu bringen. Ich frage mich, was sollen wir noch machen? Jeder hält seine Sonntagsreden, vor allem heißt es immer wieder, es müsse mehr für die Jugend getan werden. Uns bringt es um, und jedem ist es scheißegal. Aber vielleicht sind unsere Erwartungen an das Umfeld auch zu groß.

SZ: Befindet sich die HSG Konstanz in finanziellen Schwierigkeiten?

Eblen: Natürlich haben wir Probleme. Wie viele andere auch. Die Jugend-Bundesliga kostet uns rund 40.000 Euro in dieser Saison. Und im März haben wir noch nicht gewusst, dass wir im Mai Bundesliga spielen. Hinzu kommen immense Kosten für die Schiedsrichter. Ein Heimspieltag mit fünf Spielen in verschiedenen Altersklassen kostet uns 1000 Euro allein an Schiedsrichterkosten.

SZ: In Anbetracht von 2:24 Punkten: Ist die Jugend-Bundesliga ein Minusgeschäft, nicht nur was die Finanzen betrifft?

Eblen: Wolfschlugen, das in unserer Südstaffel den zweiten Platz einnimmt, freut sich bei Heimspielen über 850 Zuschauer. Da ist die Jugend-Bundesliga der Renner, weil es nichts anderes gibt. Friesenheim zum Vergleich hatte zuletzt 80 Zuschauer. Der Nachteil für Wolfschlugen ist: Nicht nur dort freut man sich über die gute Jugendarbeit. In der kommenden Saison dürften sich die guten Spieler auf die Stuttgarter Vereine verteilen. Und nicht nur bei uns spielen sie in mehreren Teams. Du machst damit natürlich auch Leute kaputt, weil sie aufgerieben werden. Die sind dann halbtot, wenn die Saison vorbei ist.

SZ: Diesbezüglich meinten Sie aber unlängst, dass diejenigen, die verzweifeln, Minigolf spielen sollten.

Eblen: In erster Linie meinte ich dies angesprochen auf die Motivation der A-Jugendlichen nach ihrer Niederlagenserie. Aber wer da durchkommt, der hat es geschafft. Derjenige ist der ideale Spieler für die Erste (lacht). Aber natürlich, wer morgens nicht aus seinem Schlafanzug kommt, der hört auch keinen Vorwurf. Derjenige lebt auch in unserem Sozialsystem gut.

SZ: Was war die wertvollste Erkenntnis in der Vorrunde der Ersten?

Eblen: Wenn sich die Abwehr, inklusive Torwart, findet, dann kannst du gewinnen. Die Niederlage gegen Friedberg hat mir persönlich viel mehr weh getan, weil wir da 40 Minuten nicht schlechter waren. Im Gegenteil. Gegen Köndringen war nach fünf Minuten klar, dass du die Zelte abbrechen kannst.

SZ: Was fehlt zu den Top Drei?

Eblen: Von den Außenpositionen müssen wir treffen! Sonst ist es o.k., die Torhüter Patrick Glatt und Marco Marques, Simon Flockerzie am Kreis, auch, wie die Mannschaft mit der offensiven Abwehr der Gegner umgegangen ist. Das alles gibt Grund zum Optimismus. Der Ex-Pfullendorfer David Twardon traut sich mittlerweile etwas, der Ex-Mimmenhausener Yannick Schatz packt mittlerweile gute Würfe aus und hat Biss. Der Unterschied zwischen Kinder und Krieger wird kleiner.

SZ: Neuzugänge bzw. Verstärkungen in der Winterpause sind also kein Thema?

Eblen: Jeder unserer Spieler sagt, er ist gerne hier. Und das erzählen sie auch anderen. Darum habe ich auch im Januar ein Gespräch mit einem Zweitliga-Spieler. Ich habe ihm zwar gesagt, wie es finanziell aussieht, aber das Gespräch findet trotzdem statt. Er wäre aber erst ein Thema für die neue Saison, wie auch eine eventuelle Rückkehr unseres ehemaligen Torjägers Oliver Schoof.