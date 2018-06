Unbekannter sticht auf Taxifahrer ein

Ein Unbekannter hat am Freitagmorgen gegen 2.30 Uhr einen Taxifahrer an der Mainaustraße mit einem Messer schwer verletzt. Ein Passant fand den Taxifahrer in seinem Wagen. Wieso der Unbekannte auf den Taxifahrer eingestochen hat, sei laut Polizei noch unklar. Dafür gebe es mehrere Optionen, so Bernd Schmidt, Sprecher des Polizeipräsidiums Konstanz. Mittlerweile sei der Taxifahrer außer Lebensgefahr. Aufgrund von kriminaltechnischen Untersuchungen war die Mainaustraße bis 9.45 Uhr im genannten Bereich gesperrt.

Der kriminelle Übergriff ist nicht der erste auf Taxifahrer, der rund um den Bodensee passiert ist. Im Septermber 2017 haben drei junge Männer Taxifahrer in Friedrichshafen überfallen. Sie lockten die Fahrer in abgelegene Ecken und forderten dann masikiert von ihnen, die Tageseinnahmen rauszurücken. Zweimal ging der Plan auf. Beim dritten Mal konnte der Taxifahrer die Männer verjagen. Ein anderer tragischer Fall ereignete sich im Juni 2010 als ein Mann die Fahrerin seines Taxis in Hagnau brutal ermordete. Offenbar, um sich dann an ihr zu vergehen, heißt es in der Gerichtsverhandlung.Einen Tag zuvor hatte er in Singen eine andere Taxifahrerin vergewaltigt und brutal verletzt. Die Polizei fahndete nach ihm.

Die Kriminalpolizei sucht nach dem Vorfall in Konstanz Zeugen: Wer im Bereich des Bahnhofs gegen 2.30 Uhr eine Person beobachtet hat, die in ein Taxi gestiegen ist, oder wer zu diesem Zeitpunkt im Bereich Mainaustraße/Franz-Liszt-Straße eine verdächtige Person gesehen habe, wird gebeten, sich bei der Polizei in Konstanz zu melden. Die Telefonnummer ist 07531 / 99 50