Unbekannter greift Taxifahrer an

Ein Unbekannter hat am Freitagmorgen gegen 2.30 Uhr einen Taxifahrer an der Mainaustraße mit einem Messer schwer verletzt. Ein Passant fand den Taxifahrer in seinem Wagen. Wieso der Unbekannte auf den Taxifahrer eingestochen hat, sei laut Polizei noch unklar. Dafür gebe es mehrere Optionen, so Bernd Schmidt, Sprecher des Polizeipräsidiums Konstanz. Mittlerweile sei der Taxifahrer außer Lebensgefahr. Aufgrund von kriminaltechnischen Untersuchungen war die Mainaustraße bis 9.45 Uhr im genannten Bereich gesperrt.

Die Kriminalpolizei sucht nach dem Vorfall Zeugen: Wer im Bereich des Bahnhofs gegen 2.30 Uhr eine Person beobachtet hat, die in ein Taxi gestiegen ist, oder wer zu diesem Zeitpunkt im Bereich Mainaustraße/Franz-Liszt-Straße eine verdächtige Person gesehen habe, wird gebeten, sich bei der Polizei in Konstanz zu melden. Die Telefonnummer ist 07531 / 99 50