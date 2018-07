Polizei muss Frau mit Halsband nicht befreien

Ungewöhnlich kam Zeugen am Donnerstagabend ein Sachverhalt vor, weshalb sie die Polizei riefen. Im Parkhaus eines Einkaufsmarktes im Industriegebiet sei ein Jaguar geparkt in dessen Innenraum eine Frau am Hals mit einer Hundekette angekettet wäre.

Die eingesetzten Beamten fanden gegen 19 Uhr den mitgeteilten Sachverhalt bestätigt. Sie trafen in einem Schweizer Jaguar auf eine 45 Jahre alte Frau die mit einem roten Latex-Anzug bekleidet war und den Beamten erklärte, dass sie es so wolle und es ihr gefalle, dass sie mit einem Hundehalsband am Hals an den Innenspiegel des Pkws angekettet sei. Als der 47 Jahre alte Halter und Fahrer des Jaguars, bekleidet mit einem lila Latexanzug, zum Auto zurückkam fütterte er die Dame erst mit einem Schoppen. Als das Paar danach freudig erklärte, dass man noch auf eine „Veranstaltung“ gehe, konnten die Beamten keine strafbaren Handlungen erkennen und verabschiedeten sich von dem etwas anderen Paar. (pz)