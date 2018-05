Der am Bodensee lebende Künstler Florian Schwarz untersucht in seinem Kunstprojekt „Nicht Anfang und nicht Ende“ verschiedene Facetten der Migration innerhalb Europas.

Das multimediale Projekt aus Fotografien und Textarbeiten reflektiert die Vision „Europa“ und thematisiert die geistigen und geografischen Grenzen, die dieser Vision entgegenwirken. Vier Randgebiete Europas unterteilen die Ausstellung in mehrere Kapitel: Der Bogen spannt sich von den Wäldern Lapplands bis hin zu den Olivenhainen Kretas, von einer Roma-Siedlung im portugiesischen Sintra bis hin zum Leuchtturm von Solina an der rumänischen Schwarzmeerküste. Ausgestellt werden die Arbeiten am Hauptzoll, an der Konzertmuschel im Stadtgarten und an der Außenfassade der Mensa der Hochschule Konstanz (HTWG).

Multimediales Projekt

Obwohl das Phänomen der Migration so alt ist wie die Menschheitsgeschichte selbst, erscheint es vielen Menschen in Europa dieser Tage als Bedrohung. Schwarz möchte durch den wenig beleuchteten Aspekt der Binnenmigration ein erweitertes Bewusstsein für das Gesamtphänomen Migration im Kontext Europa schaffen. Sein multimediales Projekt, bestehend aus Fotografien und Textarbeiten, reflektiert die Vision „Europa“ und thematisiert die Grenzen – geistig wie geografisch - die in Zeiten der Identitätssuche dieser Vision entgegenwirken.

Ausgangspunkte sind vier geografische Randgebiete Europas, die die Ausstellung, ähnlich einem Episodenfilm, in mehrere Kapitel unterteilen: Von den endlosen Wäldern Lapplands im Norden, wo der Künstler die Samen, eines der ältesten Völker Europas, besuchte, bis hin zu den Olivenhainen Kretas im Süden; vom portugiesischen Sintra, dem westlichsten Zipfel der EU, in dem er Zugang zu einer Roma-Siedlung bekam, bis hin zu deren östlichsten Grenze, dem Leuchtturm von Solina an der rumänischen Schwarzmeerküste.

Ausgestellt werden die Arbeiten an drei Orten in Konstanz: am Hauptzoll zwischen Konstanz und Kreuzlingen; an der Konzertmuschel im Stadtgarten und an der Außenfassade der Mensa der HTWG. Die breit gefächerte Auswahl der Ausstellungsorte ermöglicht eine Begegnung mit diesem Projekt in diversen Kontexten.

Florian Schwarz studierte Fotografie an der Königlichen Kunstakademie Antwerpen und zeigte seine Arbeiten bereits bei zahlreichen Ausstellungen im In- und Ausland. In seinen Langzeitdokumentationen setzt sich Florian Schwarz immer wieder mit den Themen „Heimat“ und „Identität“ auseinander. 2013 erhielt er den Förderpreis der Stadt Konstanz in der Sparte Kunst. Das Projekt wird gefördert durch den Kunstfonds Konzil im Rahmen des Jubiläums „600 Jahre Konstanzer Konzil 2014-2018“.