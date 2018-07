Mann foppt Polizisten

Gestern morgen hat ein Mann um 3 Uhr per Handy einen Notruf bei der Rettungsleitstelle in Radolfzell abgesetzt. Inhalt des Anrufs: Eine Person sei schwer verletzt worden und es werde auch die Polizei benötigt. Zwei Streifenbesatzungen der Polizei, ein Rettungswagen und der Notarzt eilten daraufhin in die Reutestraße. Ein schlechter Scherz, wie sich herausstellte.

In einem Mehrfamilienhaus trafen die Beamten auf den Anrufer, einen 52-Jährigen. Auf die Frage hin, wo sich die schwer verletzte Person befinde, wurde relativiert, dass niemand verletzt und dieser Umstand „nur so gesagt worden“ sei. Ursache des fingierten Notrufs war vielmehr ein Streit des Manns mit seiner Ex-Freundin.

Dabei ging es um digitale Fotos, die sie nicht mehr zurückgegeben wollte. Der Mann meinte in dieser Situation, die Polizei zu brauchen. Die Beamten erläuterteten ihm die Rechtslage und erklärten, dass er über eine Zivilklage versuchen könne, an die gemeinsam gemachten Fotos zu gelangen.

Eine möglicherweise teure Hilfestellung: Denn zugleich wurden wegen Missbrauch von Notrufen nach Paragraph 145 des Strafgesetzbuchs Ermittlungen eingeleitet. Ebenso wird geprüft, ob dem Mann die entstandenen Kosten in Rechnung gestellt werden können. (pz)