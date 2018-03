Fasnetsbilanz: 85 Platzverweise, 19 Alkoholvergiftungen

Eine nicht in allen Bereichen positive Bilanz zieht das Polizeipräsidium Konstanz nach der „fünften Jahreszeit“ in den Landkreisen Konstanz, Ravensburg, Sigmaringen und im Bodenseekreis. Wie schon im Vorfeld angekündigt, war die Polizei verstärkt in Uniform, aber auch in zivil unterwegs, um frühzeitig Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung zu erkennen und bei Bedarf entsprechend einzuschreiten.

Bei den zahlreichen Jugendschutzkontrollen wurden von den Einsatzkräften nahezu 900 Kinder und Jugendliche überprüft. Während der Konsum von Alkohol bei den unter 16-Jährigen mit 34 Feststellungen relativ gering ausfiel, schlugen die beim Konsum von branntweinhaltigen Getränken angetroffenen Jugendlichen unter 18 Jahren mit 90 Feststellungen zu Buche. 58 von ihnen waren stark alkoholisiert, 19 mussten mit Verdacht auf eine Alkoholvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Meist im Zusammenhang mit jungen Menschen, die nicht zuletzt aufgrund Alkoholeinwirkung durch Streitigkeiten, Ruhestörungen oder tätlichen Auseinandersetzungen auffielen, erteilte die Polizei 85 Platzverweise. 70 alkoholisierte Autofahrer musste die Polizei aus dem Verkehr ziehen. 34 Fahrer wurden unter Einfluss von Drogen angetroffen. Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums ereigneten sich an Fasnacht 21 Verkehrsunfälle unter Alkoholeinwirkung, bei denen neun Menschen verletzt wurden.