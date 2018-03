Falsche Polizeibeamte erbeuten schon wieder tausende Euro

Falsche Polizisten haben in den vergangenen Tagen wieder massiv versucht, Menschen in der Bodenseeregion um ihr Geld zu bringen. In Konstanz gab eine arglose Frau den Betrügern mehr als 10000 Euro.

„Eine Vielzahl von Personen meldeten sich in den vergangenen Tagen bei der Polizei und teilten mit, dass sie Anrufe von angeblichen Polizeibeamten erhalten haben, die ihnen erklärten, gegen Einbrecherbanden zu ermitteln“, warnt derzeit die – echte – Polizei in Konstanz.

Bei der Betrugsmasche, die in den vergangenen Monaten immer häufiger in der Bodenseeregion ausprobiert wurde, versuchen Unbekannte ihre Gesprächspartner nach Geld, Wertgegenständen und persönlichen Verhältnissen auszufragen.

Tausende Euro im Schließfach

Während die Betroffenen diese Versuche in den meisten Fällen rechtzeitig erkennen und die Gespräche beendeten, gelang es den Betrügern nun in einem Fall bei einer Rentnerin einen fünfstelligen Bargeldbetrag, mehr als 10000 Euro, zu ergaunern.

Der Frau wurde dabei von einem angeblichen Beamten der Kripo Lindau, dessen wohl gefälschte Rufnummer auf dem Telefon-Display angezeigt wurde, erklärt, dass ein Mitarbeiter ihrer Hausbank im Fokus von Ermittlungen der Polizei stehe.

Sie sollte deshalb ihr in einem Schließfach deponiertes Bargeld abheben, da es bei der Bank nicht mehr sicher sei.

Die massiv unter Druck gesetzte Frau ließ sich laut Polizei schließlich überreden, ihr Geld tatsächlich von der Bank zu holen. Sie übergab es wenig später einem angeblichen Polizeibeamten, der die Geldscheine angeblich auf Echtheit überprüfen wollte.

Er kam nie wieder.

Ähnliche Masche in Friedrichshafen

Eine ähnliche Masche versuchten die selben oder andere Täter auch in Friedrichshafen. Am späten Mittwochvormittag kam es im Stadtgebiet zu gehäuften Mitteilungen über Anrufer, die sich als Polizeibeamte ausgaben. Die Anrufer teilten den überwiegend älteren Betroffenen mit, dass in ihrer Nachbarschaft eingebrochen wurde und sie auf einer bei den Einbrechern gefunden Liste stehen.

Dabei versuchen die Täter die Gesprächspartner ebenfalls unter Druck zu setzen und sie über ihre Vermögensverhältnisse und Lebensumstände auszufragen. Offenbar hatten sie hier keinen bekannten Erfolg.

Die Polizei rät in solchen Fällen, die derzeit fast täglich in der Region passieren: „Geben Sie Personen, die Sie nicht kennen, keine Auskünfte über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. Machen Sie keinerlei Zusagen am Telefon. Nehmen Sie bei entsprechender Aufforderung keine Veränderungen an Ihrem PC vor oder laden Programme herunter. Es handelt sich in der Regel um Schadsoftware, bei denen die Täter Zugriff auf Ihre Daten erhalten.“

Warum Namen das Alter verraten

Polizeibeamte erfragen am Telefon niemals Kontodaten oder verlangen Auskünfte über Vermögensverhältnisse. Wer misstrauisch ist, soll im Zweifelsfall die örtliche Polizeidienststelle direkt und selbst anrufen.

Die Polizei warnt weiter: „Übergeben Sie niemals Bargeld an unbekannte Personen, auch nicht an angebliche Polizeibeamte.“

Vornamen im Telefonbuch könnten außerdem Rückschlüsse auf das Alter der Anschlussinhaber zulassen, etwa weil bestimmte Namen früher öfter vergeben wurden. „Daher prüfen Sie, ob Sie diese Namen oder Ihren Eintrag im Telefonbuch benötigen“, so die Polizei weiter.