Bewährungsstrafe nach Methadon-Tod einer Zehnjährigen

Nach dem Methadon-Tod einer Zehnjährigen hat das Amtsgericht Konstanz eine 62-Jährige wegen fahrlässiger Tötung zu zehn Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die Angeklagte den Vergiftungstod der Freundin ihrer Enkelin verursacht hat.

Nach Einschätzung der Richter hat das Mädchen den Heroin-Ersatz Methadon versehentlich getrunken - aus einer neutralen Wasserflasche im Kühlschrank der Angeklagten.

Damit folgte das Gericht der Argumentation der Staatsanwaltschaft, die jedoch ein Jahr und neun Monate Haft auf Bewährung gefordert hatte. „Das Kind konnte nur an das Medikament gelangen, weil es offen herumstand und die Angeklagte es nicht sorgfältig verwahrt hatte“, sagte die Staatsanwältin. Die Zehnjährige war im August 2011 bewusstlos in ein Klinikum gekommen und Stunden später gestorben. Die Nacht zuvor hatte sie mit ihrer Freundin bei deren Oma verbracht.

In ihrem Schlusswort sagte die Angeklagte unter Tränen: „Ich kann sie nicht mehr lebendig machen, obwohl ich es gerne machen würde.“ Strafmildernd wertete der Richter die Persönlichkeitsstörungen der Angeklagten durch ihre jahrzehntelange Drogenabhängigkeit. Die Verteidigung hatte auf Freispruch wegen Schuldunfähigkeit plädiert: „Durch den jahrelangen Drogenkonsum ist die Angeklagte körperlich und psychisch kaputt, man kann ihr keine Fahrlässigkeit vorwerfen“, sagte ihr Verteidiger.

Dass die Angeklagte das Methadon aus Originalampullen in eine Mineralwasserflasche umgefüllt hatte, war erst am Dienstagvormittag durch kriminaltechnische Untersuchungsergebnisse bestätigt worden. Zusätzlich hatten die Ermittler rund 240 ungeöffnete Ampullen mit dem Medikament in der Wohnung der Frau gefunden.

Zuvor hatte das Gericht den Hausarzt der Frau gehört, der ihr das Medikament zur Schmerztherapie und Drogensubstitution verschreibt, seit sie 2002 von Stuttgart nach Konstanz gezogen war. Dass die Frau große Mengen davon zu Hause hortete, hatte den Mediziner nach eigenen Angaben überrascht. „Ich bin davon ausgegangen, dass sie die Mengen komplett verbraucht“, sagte er.

Am Vormittag hatte die Verteidigung beantragt, auch die Mutter des toten Mädchens als Zeugin zu laden, was sie am Nachmittag wieder zurück zog. Ein psychiatrischer Gutachter hatte die 40 Jahre lange Drogenkarriere der Angeklagten nachgezeichnet und für ihre Persönlichkeitsveränderungen verantwortlich gemacht.