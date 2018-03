Bewährungsstrafe für Arzt nach Missbrauch von Patientinnen

Im Prozess um einen Neurologen, der Patientinnen im Rahmen seiner Behandlung sexuell missbraucht hatte, ist das Landgericht Konstanz zu einer Entscheidung gekommen: Sie verurteilt den Arzt zu einer Freiheitsstrafe von 20 Monaten zur Bewährung.

Darüber hinaus muss er 10000 Euro an zwei gemeinnützige Einrichtungen für Frauen bezahlen. Insgesamt hat das Gericht den 39-Jährigen in sieben Fällen des sexuellen Missbrauchs in einem Beratungs-, Behandlungs- oder Betreuungsverhältnis für schuldig befunden.

Der Mediziner hatte die Taten während der Verhandlung eingeräumt und sich bei den Opfern entschuldigt sowie freiwillig insgesamt 27500 Euro Schmerzensgeld bezahlt.